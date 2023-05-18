Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yayın tarihi değişti mi, belli mi?
"Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 32. bölümü yayınlanmayan dizinin bu hafta 2 bölümü birden yayınlanacak. Buna göre 32. bölüm16 Mayıs 2023 Salı günü, 33. bölüm de 19 Mayıs Cuma günü ekrana gelecek. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yayın tarihi değişti mi, belli mi?
"Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yayın tarihi değişti mi, belli mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 32. bölümü yayınlanmayan dizinin bu hafta 2 bölümü birden yayınlanacak. Buna göre 32. bölüm16 Mayıs 2023 Salı günü, 33. bölüm de 19 Mayıs Cuma günü ekrana gelecek. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yayın tarihi değişti mi, belli mi?
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yalı Çapkını 33. bölümüyle 19 Mayıs 2023 Cuma günü saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak.
YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana silah sesi damga vurdu. Peki kim vuruldu? 33. bölümde kimin vurulduğu ortaya çıkacak.
33. BÖLÜM KONUSU
Seyran'ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit'i çok endişelendirir. Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Ferit, Seyran'ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran'ı görmenin bir yolunu bulur.
Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin'in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler.
Suna ve Saffet'in düğün hazırlıkları da tüm hızıyla sürmektedir. Tarık ise Seyran'la evleneceği gün için sabırsızlanmaktadır. Ferit, yaşananları kaldıramaz ve hıncını tüm ev halkından çıkarır.
Öte yandan Ferit, Abidin'e Suna konusunda yardım etmek ister ve bir adım atar. Abidin'in beklenmedik hamlesi ise Ferit'i endişelendirir ve harekete geçirir.
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