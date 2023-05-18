Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yayın tarihi değişti mi, belli mi?

33. BÖLÜM KONUSU

Seyran'ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit'i çok endişelendirir. Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Ferit, Seyran'ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran'ı görmenin bir yolunu bulur.

Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin'in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler.