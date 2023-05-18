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ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne'nin oyuncuları provalara başladı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.05.2023
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ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne’nin oyuncuları provalara başladı!

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne'nin güçlü oyuncu kadrosu, okuma provalarında buluştu. Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay ve Hakan Eratik gibi ünlü isimler yer alıyor. İşte sizler için derlediğimiz 18 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne'nin oyuncuları okuma provası için bir araya geldi.



Haziran ayında ekrana gelmeye hazırlanan Üvey Anne'nin oyuncuları, çekimler öncesi okuma provası için ONN Medya Center'da bir araya geldi.

Muğla'da kurulacak set öncesi buluşan oyuncular, keyifli bir projeye imza atacaklarını söyledi. Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay ve Hakan Eratik gibi ünlü isimler yer alıyor.

TEK KELİME ETMEDİ!
Eda Taşpınar, önceki gün Baltalimanı'nda trafikte görüntülendi. Şoförünün yanında seyir halinde olan Taşpınar, geçtiğimiz haftalarda 70 yaşındaki babası Teoman Taşpınar'ın evliliği ile ilgili sorulara yanıt vermedi. Sosyetik ikoncan, daha sonra trafiğin hareket etmesiyle Emirgan'a doğru yol aldı.



SÜRPRİZ GELİYOR
Elektro pop grubu KÖFN, "Bi' Tek Ben Anlarım" ile kitleleri peşinden sürükledikten sonra şimdi de yeni şarkıları "Al Aramızdan" ile tekrar yükselişe geçti. Konserlerine de devam eden grup, önceki akşam Ataşehir'de sahne aldı. Konserin ardından hayranlarıyla fotoğraf çektiren grup, haziranda yeni şarkı çıkaracaklarının da müjdesini verdi.



HEM İŞ HEM TATİL
İsmail Ege Şaşmaz, önceki akşam bir arkadaşı ile Etiler'deydi. Şaşmaz, "Arkadaşımla alışverişe geldik. Malum yaz geldi. Bir şeyler alacağım" diye konuştu. Şaşmaz, gazetecilerin "Yazı nasıl değerlendireceksiniz?" sorusuna ise, "Hem tatil yapacağım hem de bir yandan da çalışacağım" dedi. Oyuncu, daha sonra arkadaşı ile birlikte mağazaları gezmeye devam etti.

'PEMBE' ŞEKER
Babasının ölümünden sonra uzun süre toparlanamayan Özge Ulusoy, yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Sosyal medyadaki paylaşımlarına hız veren ünlü manken, pembe elbisesi ve köpeğiyle poz verdi. Ulusoy, paylaşımına da, "Şimdi moralleri yüksek tutma zamanı" notunu düştü. Takipçileri pembeler içindeki gördükleri Ulusoy'a bu kıyafeti çok yakıştırdı.

KARDEŞLERİM ÖDÜLLENDİ
ATV'nin dizisi "Kardeşlerim" yine ödüllendi. İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, Turkuvaz Medya Grubu'nun Ana Medya Sponsorluğu'nu üstlendiği Mavi Elma Ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ödül töreninde "Yılın TV Dizisi" ödülü "Kardeşlerim"e verildi. Ödülü tüm ekip adına dizinin başrol oyuncularından Fadik Sevin Atasoy aldı.



SINIRSIZ BAŞARI
ATV'nin beğeni ile izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'na anlamlı bir ödül daha geldi. Dizide Fırat karakterini canlandıran Berk Oktay, Dubai'de Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Ödülünü aldı. Dizideki performansı ile yurt dışında da sevilen Berk Oktay, Dubai'de gerçekleştirilen Golden Wings Ödül törenine bizzat kendi katılıp ödülünü kucakladı.

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