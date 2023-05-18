ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne’nin oyuncuları provalara başladı!





HEM İŞ HEM TATİL

İsmail Ege Şaşmaz, önceki akşam bir arkadaşı ile Etiler'deydi. Şaşmaz, "Arkadaşımla alışverişe geldik. Malum yaz geldi. Bir şeyler alacağım" diye konuştu. Şaşmaz, gazetecilerin "Yazı nasıl değerlendireceksiniz?" sorusuna ise, "Hem tatil yapacağım hem de bir yandan da çalışacağım" dedi. Oyuncu, daha sonra arkadaşı ile birlikte mağazaları gezmeye devam etti.