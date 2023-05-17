Ünlü isimlerden depremzedelere yapılan seçim hakaretlerine sert tepki!
6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgelerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibine büyük fark attı. ‘Demokrasi ve kardeşlik’ naraları atan Millet İttifakı destekçileri ise depremzedeleri hedef aldı. Bölgedekilere hakaretler yağdıran bazı sosyal medya kullanıcıları, depremzedelerin yüreğini bir kez daha sarstı. Vicdansızlara Bergüzar Korel’den Sinan Akçıl’a kadar birçok ünlü isim de sert çıktı...
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgelerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibine büyük üstünlük sağladı. 14 Mayıs seçimi sonrasında yaşananlar ise Millet İttifakı destekçilerinin gerçek yüzlerini ortaya serdi... Deprem bölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarının fazla çıkmasına Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri vicdansızca tepki gösterdi. Depremzedelere hakaretler yağdıran bazı sosyal medya kullanıcıları, "Keşke daha çok ölseydiniz", "Size yaptığımız yardımlar haram olsun" şeklinde insanlık dışı ifadeler kullandı. Yüzyılın Felaketi olarak değerlendirilen ve on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin acısı daha tazeyken yapılan bu vicdansız yorumlar büyük tepki topladı. Sanat dünyasının ünlü isimleri de bu çirkin yorumlara isyan etti...
BERGÜZAR KOREL
"Deprem bölgelerinden gelen sonuçlar hakkında yazılanlar tam da eleştirilen zihniyetin ta kendisi. Bu yazılanları her şeyini kaybetmiş insanlar okuyor. İnsanlar öldü! Hayatta kalmaya çalışan bir sürü insan tüm bu yazılanları okuduğunda ne hissediyor? Yapılan yardımların ve dayanışmanın hesabını soracak, böbürlenecek insanlar değiliz biz. Sevgiyi, umudu, bir olmanın, birlikte olmanın hayaliyle sadece iyiliği yanında olanlarız. Lütfen..."
DERYA ULUĞ
"Her ne olursa olsun oradaki insanların yaşadığı acı, siyasi görüş ile sorgulanmamalı. Oraya yardım ederken hiçbirimiz bir beklentide olmadık. Siyasi görüş, din, dil, ırk ayırmadık, sorgulamadık. Olması gereken de buydu zaten. Yardımın tarafı olmaz."
ZEYNEP SEVER DEMİREL
Asrın felaketini Hatay'da yaşayan Zeynep Sever Demirel'e bölgede bulunan birçok depremzede "Yapılan yorumları gördükçe kahrolduk" diye mesajlar attı. Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Hanım da vicdansız yorumlar karşısında şöyle dedi: "İnsanı, insana rağmen sevmeyi öğrendiğimiz zaman gelişeceğiz. Kötüler de siyasi görüşü ne olursa olsun kötü kalacak."
DENİZ UĞUR
"Seçimin ilk tur sonuçlarından mutsuz olup depremzedelere lanet okuyanlar, seçmenlere hakaret edenler... İnanılmaz. Demokrasi kültürünü öğrenip olgunlaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir siyasî lidere gıcıklığınız toplumun nabzını doğru ölçmenizi, doğru analizlere ulaşmanızı engellememeli. Ayrıca seçmenlere niye nefret yöneltiyorsunuz?"
BEKİR AKSOY
"Bu nasıl bir ayıptır. Vicdanlarını deprem öncesi ve sonrası değil de seçim öncesi ve sonrası diye şer koşan aynı zamanda da istemedikleri sonuçlar üzerinden yine aynı hatayı yapıp mağduriyet yaşayanları aşağılayan ve kendine 'insan' diyen bencil mahlukatlar. Hepinize yazıklar olsun"
SİNAN AKÇIL
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl "Dünyadaki en yardımsever millet, Türk milletidir. 'Yardımlarımız size haram olsun' diye deprem bölgesine seslenen insanları asla Türk milletinden saymıyorum. Bu insanlar; benim günlerce ziyaret ettiğim, içinde yemek yediğim çadırlarda her şeye rağmen gözleri parlayan insanların tek bir teşekkürünü veya duasını hak etmiyorlar. Bize yardımlardan bahsederken dua eden Ayşe teyzem, Elif kardeşim, Mustafa abim, Fatma ninem... Sizlerden bu insanlık dışı yaratıklar adına özür dilerim.. Biz 85 milyonuz ve lütfen hepimizin sizlere sonuna kadar hakkımızı helal ettiğimizi bilin. Sizi deprem kadar sarsan bu cümleleri yok sayın... Bir an önce o şaşırmış gözleriniz tekrar gülsün, kırılmış kalpleriniz boşuna üzülmesin. Biz bildiğiniz aynı Türk milletiyiz; bu lafı söyleyenler ise kötülükler cumhuriyeti..." ifadesini kullandı.
'BİR KEZ DAHA YIKILDIK'
- Depremzedelerin henüz sarılmayan yaralarına seçim sonrası yapılan yorumlarla tuz basıldı, umutları yine yıkıldı. İşte depremzedelerin yürek burkan mesajlarına örnekler.
- Twıtter, 'Allah'ın bir bildiği varmış da başlarına deprem gelmiş' diyenlerle dolmuş taşmış. Siz insan değilsiniz. Bizim ne yaşadığımız, ne çektiğimizi nereden bileceksiniz. İmkan olsa da ne gönderdiyseniz hepsini geri yollasak.
- Keşke ölseydik de 'kardeşiz' diyenlerin şu bakış açılarına şahit olmasaydık.
- Depremzede ailesi olarak bu zihniyete inanamıyorum. Allah bu düşüncelerde olan insanları bildiği gibi yapsın!
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