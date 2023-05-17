Orhan Gencebay'dan sosyal medyadaki iddialar sonrası açıklama: Şükürler olsun gayet iyiyiz
Sosyal medyada Türk müziğinin efsane isimlerinden Orhan Gencebay'ın hayatını kaybettiği yönünde iddiaların ortaya atılmasının ardından Orhan Gencebay'dan açıklama geldi. Gencebay "Şükürler olsun, gayet iyiyiz. Henüz vademiz dolmamış, Rabbim bilir. Rabbimize teslim olan biriyiz. O ne derse o olur" dedi.
Türk arabesk müziğinin sevilen ismi Orhan Gencebay, sosyal medyada yayılan "hayatını kaybetti haberleri üzerine açıklama yaptı. Gencebay, "Şükürler olsun, gayet iyiyiz. Henüz vademiz dolmamış, Rabbim bilir. Rabbimize teslim olan biriyiz. O ne derse o olur" dedi.
Sosyal medyada Orhan Gencebay'ın öldüğü yönünde ortaya atılan iddialar üzerine Türk arabesk müziğinin sevilen ismi Orhan Gencebay açıklamalarda bulundu.
"ŞÜKÜRLER OLSUN GAYET İYİYİM"
Gencebay "Şükürler olsun, gayet iyiyiz. Henüz vademiz dolmamış, Rabbim bilir. Rabbimize teslim olan biriyiz. O ne derse o olur. Şükürler olsun. Gayet iyiyiz. Merak edenlere buradan en candan sevgi ve selamlarımı yolluyorum, berhudar olsunlar. Birileri demek ki böyle bir şaka yaptı. Ağır bir şaka. Ama biz bunlara yaşamımız boyunca 15-20 defa yaşandı, alıştık. Daha önce de yaşadık bunları, oluyor böyle şeyler. Şuan sağlığımız iyi. Tüm gönül dostlarıma, canlarıma, en candan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar, Orhan baba iyidir" şeklinde konuştu.
ORHAN GENCEBAY KİMDİR?
4 Ağustos 1944, Samsun doğumlu olan Orhan Gencebay, Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncudur.
Arabesk müzik olarak adlandırılan, fakat kendisinin bu terimi "yanlıştır ve eksiktir" gerekçesiyle reddedip Serbest Türk müziği, özgür Türk müziği, serbest çalışmalar ve Gencebay müziği gibi kavramlarla adlandırdığı, 1960'larda yayılan Türk müziği tarzının yaratıcı ve öncülerindendir.
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