Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?
"Yalı Çapkını sezon finali ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ ve Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi her cuma akşamı ekranlara geliyor. Peki, Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?
"Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi her cuma STAR TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Heyecanın giderek arttığı Yalı Çapkını dizisinin sezon finali tarihi araştırmaları hız kazandı. Peki, Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?
YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Yalı Çapkını'nın16 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yapacağı iddia edildi.
YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Yalı Çapkını her hafta Cuma günleri saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
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