"Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi her cuma STAR TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Heyecanın giderek arttığı Yalı Çapkını dizisinin sezon finali tarihi araştırmaları hız kazandı. Peki, Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?