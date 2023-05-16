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Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Üç Kız Kardeş 50 yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023
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Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Üç Kız Kardeş 50 yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?

"Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Üç Kız Kardeş'in yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Üç Kız Kardeş 50 yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?

"Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Üç Kız Kardeş 50 yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş dizisinin 50. yeni bölüm ile bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşması bekleniyordu. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Üç Kız Kardeş 50 yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?

ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her Salı günü Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

16 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı listesine göre Üç Kız Kardeş bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Akışa göre saat 20.00'de Cumhurbaşkanı Özeli Yayını yayında olacak. Bu nedenle Üç Kız Kardeş dizisinin bu hafta yayınlanması gereken 50. bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek.

Üç Kız Kardeş'in 50. bölümü 23 Mayıs Salıgünü yayında olacak.

Dizinin diğer bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/bolumler

16 MAYIS 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

7.00 Hicran

18.40 Kanal D Ana Haber

20.00 Cumhurbaşkanı ÖZel Yayını

22.00 Gökdelen

00.15 Üç Kız Kardeş (tekrar)

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