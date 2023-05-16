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Müjdeli açıklama geldi! Yalı Çapkını yayın günü değişti mi, hangi gün yayınlanacak? Yalı Çapkını artık Salı günü mü yayınlanacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023
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Müjdeli açıklama geldi! Yalı Çapkını yayın günü değişti mi, hangi gün yayınlanacak? Yalı Çapkını artık Salı günü mü yayınlanacak?

"Yalı Çapkını yayın günü değişti mi, hangi gün yayınlanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını bugün yayınlanacak. Hayranları dizinin yayın gününün değişip değişmediğini merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını yayın günü değişti mi, hangi gün yayınlanacak? Yalı Çapkını artık Salı günü mü yayınlanacak?

"Yalı Çapkını yayın günü değişti mi, hangi gün yayınlanacak? Yalı Çapkını artık Salı günü mü yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her hafta Cuma günü takip edilen yapımda heyecan dorukta. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi için bu hafta seyircileri sevindirecek bir karar alındı. Peki, Yalı Çapkını yayın günü değişti mi, hangi gün yayınlanacak? Yalı Çapkını artık Salı günü mü yayınlanacak?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü 12 Mayıs 2023 Cuma günü yayınlanmadı. Dizi tekrar bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümün neden yayınlanmadığı belli oldu.

O gün gerçekleşen seçim özel ortak yayın sebebiyle dizinin 32. bölümü ertelendi.

YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM NE ZAMAN?

Cuma günü ekranlara gelmeyen 32. bölüm bugün ekranlarda olacak. Yayımlanmayan bölümün 16 Mayıs Salı (bugün) yayınlanmasına karar verildi.

İZLEYİCİYİ SEVİNDİREN KARAR: BU HAFTA İKİ BÖLÜM BİRDEN!

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz hafta ekranlara gelmeyen 32. bölüm bugün yayınlanırken sıradaki yeni bölüm (33. bölüm) de Cuma akşamı kendi günüde ve saatinde ekranlara gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI (16 MAYIS 2023)

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını Özel Bölüm

20:00 Yalı Çapkını Yeni bölüm

01:00 Yerli Dizi Tekrar

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit'i çok endişelendirir. Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Ferit, Seyran'ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran'ı görmenin bir yolunu bulur. Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin'in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler.

Suna ve Saffet'in düğün hazırlıkları da tüm hızıyla sürmektedir. Tarık ise Seyran'la evleneceği gün için sabırsızlanmaktadır. Ferit, yaşananları kaldıramaz ve hıncını tüm ev halkından çıkarır. Öte yandan Ferit, Abidin'e Suna konusunda yardım etmek ister ve bir adım atar. Abidin'in beklenmedik hamlesi ise Ferit'i endişelendirir ve harekete geçirir.

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