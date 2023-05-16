Uğur Işılak’tan sosyal medyada zafer ilan edenlere tokat gibi yanıt: Twitter’la değil, milletle kazanılır

Işılak, sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

"Mesele şu ki yenilgiyi kabul etmek yerine 'Cambaza bak' deyip mızıkçılık yapılmazsa, iki belediye ve bilmem kaç genel başkanın siyasi hayatı bitmiş olur. Herkes kendi derdinde... İbretlik... Kılıçdaroğlu, Oğan'ı tebrik etmiş... Benim bildiğim, sonuncu olan değil, birinci olan tebrik edilir. Gerçek şu ki; Twitter'la değil, milletle kazanılır."