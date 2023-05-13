Ünlü modacı Zeynep Tunuslu’dan Başkan Erdoğan’a destek: Bu sene kazananın yanındayım oyum Tayyip Bey’e

"KAZANANIN YANINDAYIM"

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayının Başkan Erdoğan olduğunu duyuran Tunuslu, "Arkadaşlar, yarın çok önemli bir gün. Biliyorsunuz seçim var. Ben 60 yaşına kadar her seçimde CHP'ye oy verdim, hep modum kırıldı. Bu sene kazananın yanındayım. Tayyip Bey'e vereceğim. Çünkü o kazanacak. Bari ben de sevineyim" dedi.