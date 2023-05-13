Ünlü modacı Zeynep Tunuslu'dan Başkan Erdoğan'a destek: Bu sene kazananın yanındayım oyum Tayyip Bey'e
14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne saatler kala ünlü modacı Zeynep Tunuslu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yıllardır CHP'ye oy verdiğini söyleyen Tunuslu, "Bu sene kazananın yanındayım. Tayyip Bey'e vereceğim. Çünkü o kazanacak." dedi.
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı saatler kala ünlü isimler de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamalarına devam ediyor. Destek mesajı yayınlayan isimlerden biri de başarılı gazeteci ve modacı Zeynep Tunuslu oldu.
"KAZANANIN YANINDAYIM"
14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayının Başkan Erdoğan olduğunu duyuran Tunuslu, "Arkadaşlar, yarın çok önemli bir gün. Biliyorsunuz seçim var. Ben 60 yaşına kadar her seçimde CHP'ye oy verdim, hep modum kırıldı. Bu sene kazananın yanındayım. Tayyip Bey'e vereceğim. Çünkü o kazanacak. Bari ben de sevineyim" dedi.
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