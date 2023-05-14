Hazal Türesan: Büyük dolandırıldım!

Hazal Türesan, 1 Temmuz 2022 tarihinde kendisini bankacı olarak tanıtan şüpheli tarafından telefonla aranarak, vefat eden babasının 100 bin TL sigorta borcu olduğu söylenmişti. Türesan, bu görüşme sonrası bankadan 100 bin TL kredi çekerek, kendisine verilen IBAN numarasına parayı yatırmıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan oyuncu, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.