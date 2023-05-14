Hazal Türesan: Büyük dolandırıldım!
Kendisini bankacı olarak tanıtan bir şüpheli tarafından vefat eden babasının sigorta borcu olduğu söylenen Hazal Türesan, kredi çektiği 100 bin TL'yi kaptırmıştı. Önceki akşam yakın arkadaşları Sinem Ünsal ve Hande Doğandemir ile Beşiktaş'ta objektiflere takılan oyuncu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hazal Türesan, 1 Temmuz 2022 tarihinde kendisini bankacı olarak tanıtan şüpheli tarafından telefonla aranarak, vefat eden babasının 100 bin TL sigorta borcu olduğu söylenmişti. Türesan, bu görüşme sonrası bankadan 100 bin TL kredi çekerek, kendisine verilen IBAN numarasına parayı yatırmıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan oyuncu, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
KONSER SONRASI GÖRÜNTÜLENDİLER
Önceki akşam Beşiktaş'taki bir mekanda sahne alan bir grubu izlemeye gelenler arasında bulunan Sinem Ünsal, Hande Doğandemir, Hazal Türesan da vardı. Konser çıkışı gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncular, yeni projeler için gelecek sezonu beklediklerini söylediler.
''NOSTALJİK BİR GECE OLDU''
Hande Doğandemir, ''Çok eğlendik çok nostaljik bir gece oldu. Uzun zamandır gitmiyorduk. Çok güzel zaman geçirdik'' dedi.
''100 BİN LİRA DOLANDIRILDIM''
Hazal Türesan, dolandırıcılık iddialarıyla ilgili kendisine yöneltilen sorular karşısında, ''Evet, doğru. Siz bunu nerden biliyorsunuz?'' diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Eylül ayında ikinci dava görülecek. 100 bin lira, büyük dolandırıldım. Son durum bu."
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