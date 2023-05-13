3 yıl önce boşanmıştı! Şebnem Özinal’dan eski eşi hakkında suç duyurusu
Oyuncu Şebnem Özinal, 3 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı işletmeci Şefik Öztek hakkında tehdit ve hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Özinal’ın avukatı Soner Somuncu, “müvekkilin can güvenliğinin sağlanması için Şefik Öztek’in cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.
Oyuncu Şebnem Özinal, 3 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı işletmeci Şefik Öztek hakkında tehdit ve hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, işletmeci boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıldır oyuncuya aylık bin lira olan nafakayı ödemedi. Nafakasını alamayan Şebnem Özinal, eski eşi hakkında icra müdürlüğüne başvurarak 19 bin 621 liralık icra takibi başlattı.
CAN GÜVENLİĞİ DE SAĞLANMALI
Şebnem Özinal'ın aleyhine başlattığı icra takibine sinirlenen Öztek, tehdit ve hakaretlerde bulundu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ONİKİŞUBAT SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları! Oy oranları saat kaçta açıklanacak?
- 14 MAYIS OY VERME SAATLERİ 2023 | Pazar günü sandıklar saat kaçta açılacak? Oy kullanma işlemi kaçta bitecek?
- Seçim günü özel sektör çalışacak mı? 14 Mayıs seçim günü resmi tatil mi? Oy kullanan çalışanlar...
- ANTAKYA OY ORANLARI! Hatay 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları…
- GEBZE 14 MAYIS OY ORANLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları açıklandı mı? Kocaeli’de hangi ilçe yüzde kaç oy aldı?
- KAYAPINAR İLÇESİNDE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI? Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları… Partilerin oy oranı kaç?
- KAYSERİ KOCASİNAN SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları!
- BORNOVA İLÇESİNDE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI? Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları… Partilerin oy oranı kaç?
- MURATPAŞA İLÇESİNDE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI? Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları… Partilerin oy oranı kaç?
- Ehliyetle oy kullanılır mı, kimlik şart mı? Sürücü Belgesi, pasaport ile oy kullanmaya gidebilir miyim?
- KGM İŞÇİ ALIMI SORGULAMA 2023! İŞKUR KGM kura çekimi ne zaman, personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- MELİKGAZİ OY ORANLARI! Kayseri 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları…