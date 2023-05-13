3 yıl önce boşanmıştı! Şebnem Özinal’dan eski eşi hakkında suç duyurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, işletmeci boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıldır oyuncuya aylık bin lira olan nafakayı ödemedi. Nafakasını alamayan Şebnem Özinal, eski eşi hakkında icra müdürlüğüne başvurarak 19 bin 621 liralık icra takibi başlattı.