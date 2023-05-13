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3 yıl önce boşanmıştı! Şebnem Özinal’dan eski eşi hakkında suç duyurusu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.05.2023
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3 yıl önce boşanmıştı! Şebnem Özinal’dan eski eşi hakkında suç duyurusu

Oyuncu Şebnem Özinal, 3 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı işletmeci Şefik Öztek hakkında tehdit ve hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Özinal’ın avukatı Soner Somuncu, “müvekkilin can güvenliğinin sağlanması için Şefik Öztek’in cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Oyuncu Şebnem Özinal, 3 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı işletmeci Şefik Öztek hakkında tehdit ve hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, işletmeci boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıldır oyuncuya aylık bin lira olan nafakayı ödemedi. Nafakasını alamayan Şebnem Özinal, eski eşi hakkında icra müdürlüğüne başvurarak 19 bin 621 liralık icra takibi başlattı.

CAN GÜVENLİĞİ DE SAĞLANMALI

Şebnem Özinal'ın aleyhine başlattığı icra takibine sinirlenen Öztek, tehdit ve hakaretlerde bulundu.

Özinal'ın avukatı Soner Somuncu, "Uğradığı hakaret ve tehditler karşısında huzur ve sükunu bozulan müvekkilin can güvenliğinin sağlanması için Şefik Öztek'in cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

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