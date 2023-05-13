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Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz arasında kriz! Sokak ortasında tartıştılar

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.05.2023
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Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz arasında kriz! Sokak ortasında tartıştılar

Bebek sokakları, Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz’ın kavgasına şahit oldu. Önce tartıştılar, sonra oturup konuştular. Arayı bulamayan çift, aşklarındaki ilk krizi yaşadı.

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, aradığı mutluluğu Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Poyraz'da bulmuştu. Hem sosyal medya da hem de basına yansıyan görüntüleriyle mutluluklarını gözler önüne seren çifte nazar değdi.

Geçtiğimiz ay İtalya'da romantik bir tatil yapan ve deprem bölgesine yaptıkları yardımlarla adından söz ettiren çift, geçtiğimiz gün Bebek'te tartıştı.

SEVGİLİSİNİ MASADA BIRAKTI!
Erbil ve Poyraz önceki gün Bebek'te bir mekanda yemek yedi. Her şey güzel giderken, çift bir anda masadan kalkmaya karar verdi. Poyraz masadan erken kalkınca, Erbil küplere bindi. Birlikte mekandan çıkan çift, tartışmayı sokakta da sürdürdü.

Sevgilisi Poyraz'ı orada bırakan Erbil, tekrar mekana döndü. Erbil'in peşinden giden Poyraz, masada bir şeyler söyledikten sonra mekandan tek başına ayrıldı ve sevgilisini masada bıraktı.

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