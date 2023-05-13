Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz arasında kriz! Sokak ortasında tartıştılar

SEVGİLİSİNİ MASADA BIRAKTI!

Erbil ve Poyraz önceki gün Bebek'te bir mekanda yemek yedi. Her şey güzel giderken, çift bir anda masadan kalkmaya karar verdi. Poyraz masadan erken kalkınca, Erbil küplere bindi. Birlikte mekandan çıkan çift, tartışmayı sokakta da sürdürdü.