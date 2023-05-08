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Sessiz sedasız hazırlandı! Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı bugün evleniyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.05.2023
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Sessiz sedasız hazırlandı! Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı bugün evleniyor

Ezgi Mola yaklaşık 4 yıldır birliktelik yaşadığı Mustafa Aksakallı ile evlenme kararı aldı. Hazırlıkları sessiz sedasız götüren çiftin bugün dünyaevine gireceği oturacağı öğrenildi. 14 kişinin katılacağı nikahta şahitlik yapacak isimler de ortaya çıktı.

Ezgi Mola'nın uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı evlilik için adım attı.

GazeteMagazin'in haberine göre; Ezgi Mola, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi ve aynı zamanda ortağı olan Mustafa Aksakallı ile bugün nikah masasına oturacak.

Aile ve yakında dostlarından 14 kişinin konuk olacağı törende Sinan Engin ve Oğulcan Engin nikah şahitliği yapacak.

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