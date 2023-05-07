Burcu Esmersoy muradına erdi! Nazım Akmandil ile düğün tarihi netleşti

Gazetecilerin bu sorusu üzerine güzel sunucu, "Biz geçen sene evlilik kararı aldık. O dönemde planladığımız yer müsait değildi. Çok uğraştık ve araya torpil soktuk. Sonra ise 1-4 Eylül arasını bize verdiler. Gelinlik kararını da verdik, düğün için hazırım diyebilirim şu an" diyerek güldü.

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