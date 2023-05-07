Burcu Esmersoy muradına erdi! Nazım Akmandil ile düğün tarihi netleşti
Nazım Akmandil ile 1 yıl önce evlilik kararı alan Burcu Esmersoy, yılan hikayesine dönen düğünleri için net tarihi açıkladı. Akmandil ve Esmersoy 1-4 Eylül arası İtalya’da evlenecek.
Güzel sunucu geçtiğimiz gün marka yüzü olduğu bir gözlük markasının lansmasına katıldı. Geçtiğimiz haftalarda Mısır'a giderek bir seyahat gerçekleştiren Esmersoy, ailesinin kökeninin Mısırlı olmasından dolayı soyadının da buradan geldiğini söyledi.
Ünlü sunucu, "Tatil çok güzel geçti. Ailemin soyu Mısır'dan geliyor. "Esmersoy" soyadı da oradan geliyor. Orası mükemmel, her şeyi çok beğendim. Tapınaklar ve yapılar inanılmaz güzeldi" dedi.
Neredeyse 1 yıl önce Nazım Akmandil'le evlilik kararı alan Burcu Esmersoy, düğün yeri bulmakta zorlanıyordu.
Gazetecilerin bu sorusu üzerine güzel sunucu, "Biz geçen sene evlilik kararı aldık. O dönemde planladığımız yer müsait değildi. Çok uğraştık ve araya torpil soktuk. Sonra ise 1-4 Eylül arasını bize verdiler. Gelinlik kararını da verdik, düğün için hazırım diyebilirim şu an" diyerek güldü.
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