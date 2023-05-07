07 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Yargı Ilgaz öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı Kaan Urgancıoğlu diziden ayrılacak mı?

Yargı Ilgaz öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı Kaan Urgancıoğlu diziden ayrılacak mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2023 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
ABONE OL
Yargı Ilgaz öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı Kaan Urgancıoğlu diziden ayrılacak mı?

"Yargı Ilgaz öldü mü, diziden ayrılıyor mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dizinin 63. sezon finali bölümünde izleyeni derinden etkileyen olaylar yaşanıyor. Savcı Ilgaz'ın fotoğrafının olduğu cenaze töreni akıllara 'Yargı Ilgaz gerçekten öldü mü?' sorusunu getirdi. Peki, Yargı Ilgaz öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı Kaan Urgancıoğlu diziden ayrılacak mı?

"Yargı Ilgaz öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı Kaan Urgancıoğlu diziden ayrılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son bölümünde ise Ceylin'in gözyaşları ve Ilgaz'ın isminin, fotoğrafının olduğu cenaze töreni seyirciyi merakta bıraktı. Peki, Yargı Ilgaz öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı Kaan Urgancıoğlu diziden ayrılacak mı?

KAAN URGANCIOĞLU DİZİDEN ÇIKTI MI?

Konuyla ilgili detaylar yeni bölümle netlik kazanacak. Yargı 62. bölüm Pazar akşamı ekranlara gelecek.

YARGI 61. BÖLÜM ÖZET

Başta Ceylin olmak üzere Ilgaz büyük bir özveri sonucunda aklanmıştır. Fakat, Ilgaz'ı haksız yere suçlayanlar durmayacaktır. Şimdi kurduğu oyunları bozulan düşman, artık içeride tutamadıkları daha güçlü bir Ilgaz ile de uğraşmak zorundadır.

Yekta'nın, Ceylin ve Eren ile yaptığı iş birliği sonucu gözaltına alınan Ömer, kendisini Özcan ve Turgut Ali'nin karşısında bulunur. Şimdi kendini aklama ve savunma sırası ondadır. Yekta'nın cephe değiştirmesi Ömer'in tüm oyununu bozmuş gibidir. Ancak, her zaman olduğu gibi Ömer'in bir çıkış yolu daha vardır...

Gençlerin Eyüp'ten, Ömer'e giden yoldaki delili yakalama planı başarılı olsa da Eyüp sırra kadem basmıştır. Gençler bu yüzden kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulurlar. Buradan da yine kendi çabalarıyla kurtulabilecek midir?

Ceylin'e ve ailesine kavuşan Ilgaz'ı, adliye içerisinde de bir savaş beklemektedir. Şimdi geriye en büyük cevapsız soru kalmıştır: Ömer'in arkasındaki güç veya güçler kimdir? Ilgaz canı pahasına bu sorunun peşine düşecek ve bulduğu cevap karşısında hayatının en büyük şokunu yaşayacaktır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA