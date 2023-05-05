Yalı Çapkını 31. bölüm CANLI İZLE! 5 Mayıs Yalı Çapkını son bölüm FULL HD tek parça izle!

Yalı Çapkını 31. bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Cuma günleri sevenlerinin karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde Ferit ve Seyran'ın mahkemesi damga vuracak. Seyran ise Ferit'in Pelin'le evleneceğini öğrendikten sonra içinde fırtınalar kopar. Öte yandan Tarık, ilgisini Seyran'dan eksik etmez. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm için detaylar...