Yalı Çapkını 31. bölüm CANLI İZLE! 5 Mayıs Yalı Çapkını son bölüm FULL HD tek parça izle!
Star TV ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Başröllerinde; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin yeni bölümünde nefesleri kesecek anlar yaşanacak. Yeni bölümde, adliyede bekleyen Ferit ve Seyran'ın duruşmaya girmesi ve Ferit'in Seyran ile ilgili hayali damga vurdu. Peki, Yalı Çapkını yeni bölümde neler yaşanacak?
Yalı Çapkını 31. bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Cuma günleri sevenlerinin karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde Ferit ve Seyran'ın mahkemesi damga vuracak. Seyran ise Ferit'in Pelin'le evleneceğini öğrendikten sonra içinde fırtınalar kopar. Öte yandan Tarık, ilgisini Seyran'dan eksik etmez. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm için detaylar...
YALI ÇAPKINI 31. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Pelin'e evlenme teklifi eden Ferit'i ne Abidin ne Gülgün kararından vazgeçiremez.
Bu kararın akabinde Ferit, yine kendini dışarıya atar.
Seyran ise Ferit'in Pelin'le evleneceğini öğrendikten sonra içinde fırtınalar kopar. Tarık, ilgisini Seyran'dan eksik etmez.
Seyran'ın ağzından kaçırdığı bir laf Kazım'ın kafasını karıştırınca Hattuç'tan konuya el atmasını ister.
Seyran kendini tutamaz ve mahkemeden önce Ferit'le Pelin konusunda yüzleşir. Suna'ya gelinlik bakmaya gidilir.
Saffet Ağa, Kazım'a bonkör bir hediye verir. Ferit ve Seyran'ın boşanma davasının görüleceği mahkeme günü gelir çatar.
YALI ÇAPKINI 28. YENİ VE SON BÖLÜM İZLE!
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler
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