Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 5 Mayıs 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isimler merak ediliyor. Haftanın en fazla puan alan isimi büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 5 Mayıs 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 5 Mayıs 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca yapılan yemekler ile en fazla puanı almak isteyen yarışmacılar haftanın finalinde büyük ödül için yarışacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 5 Mayıs 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
5 MAYIS YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 5 Mayıs 2023 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı.
Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.
İŞTE YEMEKTEYİZ KAZANANI...
5 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi belli olmadı. Haftanın kazananı bu akşam 18.00 sularında netlik kazanacak.
Haftanın finalinde en yüksek puanı alarak 50.000 TL ödülün sahibi olan yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5 Mayıs 2023 puan durumu belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
1. gün yarışmacısı: Yeliz Hanım
2. gün yarışmacısı: Enes Bey
3. gün yarışmacısı: Ebru Hanım
4. gün yarışmacısı: İrem Hanım
5. gün yarışmacısı: Ferhat Bey
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- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 5 Mayıs 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
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