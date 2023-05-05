"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 5 Mayıs 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca yapılan yemekler ile en fazla puanı almak isteyen yarışmacılar haftanın finalinde büyük ödül için yarışacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 5 Mayıs 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?