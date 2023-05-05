Türkan Şoray’dan hüzünlendiren itiraf: Sevgiden mahrum yaşadım
Türk sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray, Kuşadası’nda düzenlenen bir söyleşide konuştu. Sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği usta oyuncu gençlik yıllarını, sinemaya adım atma hikayesini ve unutamadığı hatıralarını paylaştı. Oyunculuğa adım atmadan önce hüzünlü bir hayatı olduğunu söyleyen Şoray, “Biraz baba sevgisinden mahrum yaşadım, tam sevgiye doyamadım.” Sözleriyle hüzünlendirdi.
Kuşadası'nda gerçekleşen bir söyleşiye katılan Türkan Şoray oyunculuk öncesi hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Şoray, Kuşadası'na hayran kaldığını belirterek, "Sevgili Kuşadalılar hepinizi sımsıcak sevgiyle kucaklıyorum. Şu an karşımda çok güzel ve samimi insanlar görüyorum. Kuşadası'na çok ısındım, çok sevdim. Buraya yerleşmeyi çok isterim" dedi.
"SEVMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"
Sinema sektörüne adım atmadan önceki hayatının hüzünlü geçtiğini belirten sanatçı, "Çocukken sadece annem başımı okşuyordu. Biraz baba sevgisinden mahrum yaşadım, tam sevgiye doyamadım. Yalnız bir aileydik. Sonra hayatımda çok güzel bir şey oldu ve sinemayla tanıştım. Ben sinemayı çok sevdim; sinema sayesinde de insanlar beni çok sevdi. Hayatta sevgi ve sevmek çok güzel bir duygu. Zaten sevgiyle hayatta güzelleşmeyecek hiçbir şey yok. İşinizi sevgiyle yaparsanız başarılı olursunuz. Yakınlarınıza ve dostlarınıza sevgi gösterirseniz o sevgi giderek büyür. Sevgi insana mutluluk katarak dünyayı güzelleştirir" şeklinde konuştu.
"FİLMLERİMDE HİÇ SUNİ GÖZYAŞI DÖKMEDİM"
Sinema kariyerinin büyük bir bölümünün aşk filmleri çevirerek geçtiğini ifade eden Türkan Şoray, şu ifadeleri kullandı:
Profesyonel oyunculuk dersi almadan sinemaya başladım. Kamera önünde hep iç güdülerim ve duygularımla oynadım. Kalbinizde aşkı hissetmeniz lazım ki oynayabilesiniz. Hiçbir filmimde suni gözyaşı dökmedim. O yüzden kameranın çekime başlamasıyla durması arasında geçen sürede bütün duyguları hissederek ve yaşayarak karakteri canlandırdım.
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