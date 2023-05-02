Selim Bayraktar ile Emel Karaköse mutluluğa ‘evet’ dedi! İşte ilk kareler
Usta oyuncu Selim Bayraktar 5 yıldır birliktelik yaşadığı Emel Karaköse ile nikah masasına oturdu. Antalya'da bir otelde mutluluğa 'Evet' diyen çiftin düğün fotoğrafları büyük ilgi gördü. Bayraktar’ı mutlu gününde eski rol arkadaşı Ebru Şahin de yalnız bırakmadı.
Selim Bayraktar geçtiğimiz sene ağustos ayında Göcek'teki bir koyda sevgilisi Emel Karaköse evlilik teklif etmişti. 47 yaşındaki başarılı oyuncu Selim Bayraktar'dan müjdeli haber geldi.
Ünlü oyuncu, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Emel Karaköse ile dünyaevine girdi.
Antalya'da bir otelde evlenen ünlü çiftin nikah töreninden görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Bayraktar, kendisi gibi oyuncu olan 38 yaşındaki Karaköse'ye geçtiğimiz sene ağustos ayında Göcek'teki bir koyda evlilik teklif etmişti.
Düğüne oyuncu Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman da katıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman, bu hafta açıklanır mı? AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi 2023! AÖL giriş e-devlet!
- DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023! DİB en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları neler? Temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı...sinav.diyanet.gov.tr
- Aile Destek Ödemeleri ne zaman, yattı mı? 2023 Mayıs ayının kaçında yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?
- Marmaray'da ne oldu, seferler iptal mi edildi? 2 Mayıs Marmaray intihar girişimi son dakika haberleri!
- KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU 2023! İŞKUR KGM personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? esube.iskur.gov.tr
- MEB 45 bin öğretmen atama tercih BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar...
- Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru gerekiyor mu? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL 2023?
- Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları Mayıs ayında açıklanacak mı?
- Şevval ayı orucu ne zaman başlar, kaç gün tutulur? Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir?
- Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı rakamları yarın açıklanır mı? TEFE - TÜFE - Kira artış oranı...
- MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi? MSÜ tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı mı?
- Veda Mektubu 1 Mayıs var mı, yok mu? Veda Mektubu bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı...