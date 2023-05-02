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Selim Bayraktar ile Emel Karaköse mutluluğa ‘evet’ dedi! İşte ilk kareler

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.05.2023
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Selim Bayraktar ile Emel Karaköse mutluluğa ‘evet’ dedi! İşte ilk kareler

Usta oyuncu Selim Bayraktar 5 yıldır birliktelik yaşadığı Emel Karaköse ile nikah masasına oturdu. Antalya'da bir otelde mutluluğa 'Evet' diyen çiftin düğün fotoğrafları büyük ilgi gördü. Bayraktar’ı mutlu gününde eski rol arkadaşı Ebru Şahin de yalnız bırakmadı.

Selim Bayraktar geçtiğimiz sene ağustos ayında Göcek'teki bir koyda sevgilisi Emel Karaköse evlilik teklif etmişti. 47 yaşındaki başarılı oyuncu Selim Bayraktar'dan müjdeli haber geldi.

Ünlü oyuncu, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Emel Karaköse ile dünyaevine girdi.

Antalya'da bir otelde evlenen ünlü çiftin nikah töreninden görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Bayraktar, kendisi gibi oyuncu olan 38 yaşındaki Karaköse'ye geçtiğimiz sene ağustos ayında Göcek'teki bir koyda evlilik teklif etmişti.

Düğüne oyuncu Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman da katıldı.

Ünlü çifte sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.

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