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Bade İşçil'den karşılaştığı manzaraya isyan: Çöpünüze sahip çıkın!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.05.2023
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Bade İşçil’den karşılaştığı manzaraya isyan: Çöpünüze sahip çıkın!

Bade İşçil, Boğaz’da köpeğini yürüyüşe çıkardığı esnada etraftaki çöpleri görünce isyan etti. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan İşçil, herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya davet etti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Bade İşçil, Boğaz'da köpeğini yürüyüşe çıkardı. Güzel oyuncu, karşılaştığı manzara karşısında sinirlendi.



Etrafa bırakılan çöpler ve balık tutanların bıraktığı kancalı misinaları görünce kendini tutamayan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kirliliğe sitem etti. Deniz kenarına bırakılan çöplerin fotoğrafını yayınlayarak, ''İstanbul Boğazı harika. Hafta sonu hava da güzel olunca tıklım tıklım oluyor.

Hakkımızdır Boğaz havası almak, keyifle manzarayı seyretmek, yürümek, koşmak, balık tutmak. Ama ne olur çöpünüze sahip çıkın'' ifadelerini kullandı.

'ÇÖPLER DENİZE, SAVRULUYOR'
Paylaşımlarına devam eden İşçil, ''Bu atılan çöpler denize, yollara savruluyor. Hepinizin pisliğini temizlemeye çalışan da bir insan. O da bir vatandaş'' sitemini sürdürdü.

Yürüyüş yaparken karşısına çıkan kancalı misinaları toplayarak örnek bir davranışa imza atan oyuncu, "Hele ki balık tutan arkadaşlardan rica ediyorum, ne olur dolanan kancalı misinalarınızı, çöpe bile atarken paketlemeniz gerekirken, yollara atmayın. Ben bugün yol boyunca toplayıp çöpe attım'' dedi.

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