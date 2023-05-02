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Yılmaz Morgül hastanelik oldu! Son durumunu yakın arkadaşı açıkladı "Dualarınızı bekliyoruz"

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Giriş Tarihi: 02.05.2023 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
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Yılmaz Morgül hastanelik oldu! Son durumunu yakın arkadaşı açıkladı Dualarınızı bekliyoruz

Alzheimer hastası annesi Fatma Morgül'ün kaybının ardından zor günler geçiren Yılmaz Morgül, Hatay ziyareti sonrası rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yakın dostu Pelin Suade'den açıklama geldi. Şarkıcının tedavi altında olduğunu belirten Suade, sevenlerinden dua istedi.

Geçtiğimiz haftan Hatay'da çadır kent ziyareti sırasında enfeksiyon kapan Yılmaz Morgül'ün yeniden hastanelik olduğu öğrenildi. Yakın arkadaşı Pelin Suade, 59 yaşındaki sanatçıyı hastaneye götürdü.

''DUALARINIZI BEKLİYORUZ''

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Morgül'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Suade, "Yılmaz'ım hastanelik oldu. Tedaviye alındı. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

OCAK AYINDA DA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında da hastaneye kaldırılmıştı. Annesinin ölümüyle yıkılan Yılmaz Morgül'ü hastaneye yine Pelin Suade götürmüştü.

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