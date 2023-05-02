Yılmaz Morgül hastanelik oldu! Son durumunu yakın arkadaşı açıkladı "Dualarınızı bekliyoruz"

''DUALARINIZI BEKLİYORUZ''

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Morgül'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Suade, "Yılmaz'ım hastanelik oldu. Tedaviye alındı. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.