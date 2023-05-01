Veda Mektubu 1 Mayıs var mı, yok mu? Veda Mektubu bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı...
"Veda Mektubu 1 Mayıs var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın yer aldığı dizinin yeni bölümü Kanal D yayın akışı listesinde yer almadı. Peki, Veda Mektubu 1 Mayıs var mı, yok mu? Veda Mektubu bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı...
"Veda Mektubu 1 Mayıs var mı, yok mu? Veda Mektubu bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar, Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım gibi isimleri bir araya getiren dizi 1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı listesinde yer almadı. Peki, Veda Mektubu 1 Mayıs var mı, yok mu? Veda Mektubu bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı...
VEDA MEKTUBU BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Her pazartesi günü Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Veda Mektubu dizisinin akıbeti merak konusu oldu.
1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı listesine göre Veda Mektubu bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
Akışa göre saat 20.00'de Ip Man: Kung Fu Ustası adlı yabancı film yayında olacak.
VEDA MEKTUBU NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Veda Mektubu dizisinin bu hafta yayınlanması gereken 10. bölümü resmi tatil olan 1 Mayıs'a denk geliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla dizi, bu akşam ekranlara gelmeyecek.
Veda Mektubu 10. bölümünün 8 Mayıs Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.
1 MAYIS 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Aşk ve Umut
17.00 Hicran
18.40 Kanal D Ana Haber
20.00 Ip Man: Kung Fu Ustası
21.45 Ip Man: Kung Fu Ustası
23.15 İşgal
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- Veda Mektubu 1 Mayıs var mı, yok mu? Veda Mektubu bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı...
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