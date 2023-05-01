"Veda Mektubu 1 Mayıs var mı, yok mu? Veda Mektubu bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar, Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım gibi isimleri bir araya getiren dizi 1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı listesinde yer almadı. Peki, Veda Mektubu 1 Mayıs var mı, yok mu? Veda Mektubu bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı...