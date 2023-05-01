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Ertan Saban’ın küfürlü tezahüratı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı: Özür dile!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.05.2023 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
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Ertan Saban’ın küfürlü tezahüratı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı: Özür dile!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncusu Ertan Saban dün akşam oynan Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından kutlamalara katıldı. Koyu Beşiktaş taraftarı olan Saban’ın Galatasaray aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulunduğu ana ait görüntüler hızla yayıldı. Sosyal medyada tepki çeken olayın ardından Galatasaray taraftarı, ünlü oyuncudan özür dilemeye çağırdı.

Beşiktaş taraftarı olan ünlü oyuncu Ertan Saban, Galatasaray'ı 3-1 yendikleri maçın ardından sevinçten adeta kendinden geçti.

ERTAN SABAN'DAN GALATASARAY'A KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 yendiği derbi galibiyetini kutlayan ve koyu Beşiktaş taraftarı olan ünlü oyuncunun Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata katılması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

TEPKİ YAĞIYOR

Küfürlü tezahüratı söylediği sırada kameraya alındığını fark eden Ertan Saban, hemen tezahüratı bıraktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada, ünlü oyuncuyu özür dilemeye çağırdı.

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