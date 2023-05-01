Ertan Saban’ın küfürlü tezahüratı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı: Özür dile!

ERTAN SABAN'DAN GALATASARAY'A KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 yendiği derbi galibiyetini kutlayan ve koyu Beşiktaş taraftarı olan ünlü oyuncunun Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata katılması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.