Burcu Esmersoy kuralı bozmadı! Bu kez depremzedeler için satışa çıkarttı
Kıyafetlerini internet üzerinden satıp derneklere bağışta bulunan Burcu Esmersoy, bu kez depremzedeler için harekete geçti. 46 yaşındaki model, şimdi de dolabındaki ürünleri bazı yardım kuruluşlarının yanı sıra depremden etkilenen genç ve çocuklar yararına satışa sunan güzel sundu.
Yıllardır kıyafetlerini internet üzerinden satıp sayısız derneğe bağışlayan Burcu Esmersoy, kuralını bozmuyor. Şimdi de dolabındaki ürünleri bazı yardım kuruluşlarının yanı sıra depremden etkilenen genç ve çocuklar yararına satışa sunan güzel sunucu, yaklaşık 100 adet ayakkabı ve kıyafet bağışladı. Burcu Esmersoy'un satışa sunduğu dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin toplam fiyatı ise 229 bin TL'yi buldu. Bu satıştan elde edilecek tüm gelir de bağışlanacak...
SÜRPRİZ BULUŞMA
Son dönemin gözde isimlerinden Kurtuluş Kuş, önceki gün oyuncu ve şarkıcı Sera Tokdemir ile İstinye'deydi. Baş başa yemek yiyen ikili, yemek sonrası alışveriş merkezini dolaşmayı ihmal etmedi. Muhabirlerin birliktelik sorularını duymazlıktan gelen Kurtuluş Kuş ve Sera Tokdemir, yollarına devam etti. Bu arada güzel oyuncu ve şarkıcının kısa süredir Gökhan Göz ile birlikte olduğu biliniyor.
ANNE OĞUL ALIŞVERİŞTE
ATV'nin başarılı isimlerinden Esra Erol, önceki gün oğlu İdris Ali ile birlikte alışveriş turuna çıktı. Mağazaları dolaşan ve alışveriş yapan Esra Erol ve İdris Ali'nin neşeli ve bir o kadar da eğlenceli halleri de dikkatlerden kaçmadı. Başarılı sunucu, AVM'de etrafını saran hayranlarının hepsiyle de tek tek fotoğraf çektirdi.
BEBEKLE GEZİNTİ
Şimdilerde kızlarını almak için gün sayan Nazlı ile Hacı Sabancı, önceki akşam Armutlu'daki bir mekandaydı. Baş başa yemek yiyen çift, çıkışta araçlarını kapıya sıfır yaklaştırdı. Yaklaşık beş aylık hamile olan Nazlı Hanım'ın da karnının iyice belirginleşmiş olduğu gözden kaçmadı.
91'LİK DELİKANLI!
Cemiyet hayatının tanınan simalarından Kemal Gülman, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Alışveriş öncesi açık alanda görülen Gülman, spor tarzıyla objektiflere böyle poz verdi. 1931 doğumlu olan 91 yaşındaki Kemal Bey, adeta yıllara da meydan okuyordu...
SAYIN RÜZGARI
Uzun yıllar sonra Ankara'da ilk kez sahne alan Emel Sayın, sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılandı. 2,5 saat sahnede kalan Sayın, hınça hıç dolu olan mekanda sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Her zamanki güzelliği ve zarafetiyle büyüleyen Emel Sayın, sevenlerine yeni şarkı müjdesi de verdi.
SİYAH-BEYAZ
Bülent Ersoy, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı. Gülşah Saraçoğlu imzalı beyaz elbisesiyle tarzını konuşturan sanatçı, bronz teniyle de olay oldu. Bülent Ersoy'un giydiği beyaz kıyafeti "Siyah-beyaz şıklık" yorumu yaptırdı.
A'FİL'Lİ POZ
Sevgilisi Alican Ulusoy ile mutlu bir beraberliği olan Hande Subaşı, hafta sonu birlikte yaşadıkları Göktürk'teki bir etkinliğe katıldı. Şık tarzıyla bir fil heykelinin yanında poz veren güzel oyuncu ve şarkıcı, ardından golf müsabakalarını da keyifle seyretti.
DETOKS BAĞIMLISI!
Verdiği kilolar ve yeni görüntüsüyle sık sık gündem olan Büşra Pekin, adeta detoks bağımlısı oldu. Nisan'ın ortasında gittiği detoks merkezinin kapısını yine çalan ünlü oyuncu, yaz gelmeden birkaç kilo daha vermeye ve sıkı bir görüntü elde etmeye kararlı...
OLAY KONSER
Edis, daha önce Jennifer Lopez, Rihanna ve Shakira gibi isimlerin konser verdiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Crystal Hall'de konser vermeye hazırlanıyor. 'Biletleri Azerbaycan tarihinin en hızlı satılan sanatçısı' unvanının sahibi olan popçu, Crystall Hall'de biletli konser veren ilk Türk sanatçı olacak.
'HER ŞEY YOLUNDA'
Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki "Haluk" rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden usta oyuncu, "Alışveriş için gelmedim birkaç işim var. Her şey yolunda" dedi. Karadağlı'nın tarzı ve gözlüklü stili de dikkatlerden kaçmadı.
MÜTHİŞ İKİLİ
ATV'nin iddialı dizisi 'Kardeşlerim' sayesinde hatırı sayılır bir şöhret elde eden Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran'ın kariyerlerindeki yükselişlerini sürdürüyor. Hayat verdikleri Doruk ve Asiye rollerindeki başarılı performanslarıyla sadece ülkemizde değil yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi edinen iki başarılı genç oyuncu, birçok ödüle de layık görüldü.
YAZ YÜZÜ OLDULAR
Başarıları ve uyumlarıyla markaların da dikkatini çeken Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran, ünlü bir dondurma firmasıyla reklam anlaşması imzaladı. İkili, markanın bu yaz aylarındaki yüzleri olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI GÖRSELLERİ 2023! Resimli, anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!
- Hangi oyuncu evine gelen misafirlerin aynanın karşısına geçip hayali Oscar konuşması yapması için Oscar ödülünün evinin banyosunda durduğunu söylemiştir?
- 1990 yapımı "Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni" filminin afişinde, başrol oyuncusu Şener Şen hangisinin üzerine binmiş şekilde tasvir edilir?
- 1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı iş yerinden, hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir?
- "Her iş, doğacak engelleri yenmeyi kararlı olmakla, direnmekle başarılır" anlamına gelen ve "Sen işten korkma" şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?
- 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İstanbul'da İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs bedava mı?
- Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanacak?
- AÖL sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 16 milyon emekliye refah payı müjdesi geldi! SSK, Bağkur'luya 9.000 TL maaş + seyyanen artış! 1 Mayıs işaret edildi! 7.500 - 8.000 - 8.500 TL maaş alanlar...
- Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izle! BJK - GS derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Şampiyonluk düğümü çözülüyor
- Mayıs ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı aile sosyal yardım paraları yattı mı?
- MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DİB-MBSTS bugün açıklanacak mı, saat kaçta?