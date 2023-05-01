Burcu Esmersoy kuralı bozmadı! Bu kez depremzedeler için satışa çıkarttı





MÜTHİŞ İKİLİ

ATV'nin iddialı dizisi 'Kardeşlerim' sayesinde hatırı sayılır bir şöhret elde eden Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran'ın kariyerlerindeki yükselişlerini sürdürüyor. Hayat verdikleri Doruk ve Asiye rollerindeki başarılı performanslarıyla sadece ülkemizde değil yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi edinen iki başarılı genç oyuncu, birçok ödüle de layık görüldü.



YAZ YÜZÜ OLDULAR

Başarıları ve uyumlarıyla markaların da dikkatini çeken Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran, ünlü bir dondurma firmasıyla reklam anlaşması imzaladı. İkili, markanın bu yaz aylarındaki yüzleri olacak.

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