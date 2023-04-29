Usta yönetmen Duygu Sağıroğlu vefat etti | Duygu Sağıroğlu kimdir?
Türk sinemasının usta yönetmenlerinden senarist, dekoratör ve akademisyen Duygu Sağıroğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Sinemada, yönetmen, senarist ve sanat yönetmeni olarak çalışan Duygu Sağıroğlu'nun vefatını yapımcı ve yönetmen Baran Seyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Seyhan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"Sinemamızın ve tiyatromuzun hem üretiminde hem eğitiminde eşsiz hizmetleri olan Duygu Sağıroğlu hocamızı kaybettik. Cenazesi 2 Mayıs Salı günü öğle vaktinde Levent Camii'nde kaldırılarak Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecektir."
Sağıroğlu için ayrıca, 4 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'te Atlas Sineması'nda anma toplantısı gerçekleştirilecek.
DUYGU SAĞIROĞLU KİMDİR?
Trabzon'da 1932'de dünyaya gelen, 20'ye yakın sinema filmini yönetirken, 30'un üzerinde filmin ise senaryosunu yazan Sağıroğlu, 1965'te yönettiği ilk filmi "Bitmeyen Yol"la büyük ilgi topladı.
Avrupa ve ABD'de opera dekoratörlüğü çalışmaları yapan Sağıroğlu, 1979'da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema TV Enstitüsü'nde ve Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.
Kariyeri boyunca gerçekleştirdiği yenilikçi sahne tasarımlarıyla övgü toplayan Sağıroğlu, "Muhsin Ertuğrul Emek Ödülü", "Yılın Sahne Tasarımcısı" ve "Yaşam Boyu Onur Ödülü" gibi birçok ödüle layık görüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sivasspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 29 Nisan Fenerbahçe maçı canlı izle!
- 1 haftada tığ gibi yapan Hande Erçel diyeti! O eski halinden eser kalmadı! Yüzünü incelten formül ise...
- Anadolu Efes Basketbolcusu Bryant Dunston sağlık durumu nasıl son dakika? Bryant Dunston kimdir, kaç yaşında?
- Türkiye'nin ilk uzay yolcusu kim oldu? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında nereli?
- 14 MAYIS SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! Partilerin oy oranları açıklandı! Başkan Erdoğan açık ara önde! İşte, son durum...
- Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2023! Kimler yararlanabilir, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası kredi ve ödeme planı
- 30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika EGM 10 BİN polis alımı şartları, başvuru tarihi! Lisans, önlisans, kadın-erkek kontenjanları...
- Canan Karatay yere göğe sığdıramadı! Güzellik kremlerini rafa kaldırın! 10 yaş gençleştiriyor! Sabahtan akşama...
- Doğalgaz bu ay bedava mı, hangi ayda ücretsiz? Doğalgaz ABONELİK ÜCRETİ 2023! Kartlı sayaç...
- 28 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺 Yalı Çapkını, Ateş Kuşları reyting...
- Tarım Kredi'de BÜYÜK AY SONU indirimi! İşte 28 Nisan-14 Mayıs fiyatı düşen ürünler... Bakmayan pişman olur! 12'li Havlu Kağıt, Tiryaki çay 69.90 TL...
- Emekli Promosyonlarına Mayıs zammı! Net 14.500 TL cepte! 4A, 4B, 4C, EYT'li çift haneli ek ödeme alacak! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti…