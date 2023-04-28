Burak Çelik ve Aslı Turanlı aşkı bitti! O fotoğraf ayrılık getirdi
Burak Çelik ve Aslı Turanlı'nın dizi setinde başlayan aşkı sessiz sedasız bitti! Aşk dolu pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ikilinin ayrıldığı öğrenildi. Çelik’in, gizemli bir kadınla verdiği samimi bu poz, ilişkinin bitmesine neden oldu!
Daha önce komedyen Ata Demirer ile yaşadığı aşkla adını duyuran oyuncu Aslı Turanlı'nın adı geçtiğimiz eylül ayında dizideki partneri Burak Çelik ile aşk dedikodularına karışmıştı.
Ünlü oyuncular, saklamaya çalıştıkları ilişkilerini dizinin erken final yapmasının ardından ilan etmişti.
POZLAR SONU OLDU!
Bir süredir fikir ayrılıkları yaşayan çift, Burak Çelik'in sosyal medyaya düşen bir kadınla samimi olduğu pozlar yüzünden ayrıldı.
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