Shakira'nın Miami kabusu! Yeni hayatı pahalıya patladı
12 yıllık aşkı Gerard Pique ile ihanet yüzünden ayrılan Shakira, İspanya’dan ABD’ye taşındı. Şarkıcıya çocuklarıyla kurduğu yeni hayatı pahalıya patladı. 50 milyon dolarlık bir malikaneye gözdiken Shakira, nakliye işlemleri için ve çocuklarının okul masrafı derken ağır faturalarla karşılaştı.
Dünyaca ünlü yıldız Shakira, geçtiğimiz aylarda kendisine defalarca ihanet eden Gerard Pique ile yollarını ayırdı.
Ayrılık sürecinde işler çirkinleşirken 46 yaşındaki şarkıcı, "Sil baştan" diyerek İspanya'dan Miami'ye taşındı. Şimdilerde Miami'de aylık kirası yaklaşık 30 bin dolar olan bir villada oturan Shakira, malikane arayışında da sona geldi.
Oprah Winfrey ve Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızların da yaşadığı Miami'nin Fisher Island bölgesinden ev bakan şarkıcı, gözüne 50 milyon dolarlık bir malikaneyi kestirdi.
Shakira, içerisinde havuzdan helikopter pistine kadar birçok lüksün bulunduğu evi almak için ise ABD'deki resmi bir prosedüre takıldı.
KOMŞULARINDAN ONAY BEKLİYOR!
Buna göre ünlü yıldız eve, ancak tüm komşuları bu satın almaya onay verirse sahip olabilecek.
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