Shakira’nın Miami kabusu! Yeni hayatı pahalıya patladı

Öte yandan iki çocuğunun okul masrafı için aylık yaklaşık 47 bin dolar ödeyecek olan Shakira, Barcelona'daki araçlarını ABD'ye getirtmek için de milyonlarca dolarlık bir faturayla karşı karşıya kaldı.

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