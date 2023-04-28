28 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Shakira'nın Miami kabusu! Yeni hayatı pahalıya patladı

Shakira'nın Miami kabusu! Yeni hayatı pahalıya patladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.04.2023
ABONE OL
Shakira’nın Miami kabusu! Yeni hayatı pahalıya patladı

12 yıllık aşkı Gerard Pique ile ihanet yüzünden ayrılan Shakira, İspanya’dan ABD’ye taşındı. Şarkıcıya çocuklarıyla kurduğu yeni hayatı pahalıya patladı. 50 milyon dolarlık bir malikaneye gözdiken Shakira, nakliye işlemleri için ve çocuklarının okul masrafı derken ağır faturalarla karşılaştı.

Dünyaca ünlü yıldız Shakira, geçtiğimiz aylarda kendisine defalarca ihanet eden Gerard Pique ile yollarını ayırdı.

Ayrılık sürecinde işler çirkinleşirken 46 yaşındaki şarkıcı, "Sil baştan" diyerek İspanya'dan Miami'ye taşındı. Şimdilerde Miami'de aylık kirası yaklaşık 30 bin dolar olan bir villada oturan Shakira, malikane arayışında da sona geldi.

Oprah Winfrey ve Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızların da yaşadığı Miami'nin Fisher Island bölgesinden ev bakan şarkıcı, gözüne 50 milyon dolarlık bir malikaneyi kestirdi.

Shakira, içerisinde havuzdan helikopter pistine kadar birçok lüksün bulunduğu evi almak için ise ABD'deki resmi bir prosedüre takıldı.

KOMŞULARINDAN ONAY BEKLİYOR!
Buna göre ünlü yıldız eve, ancak tüm komşuları bu satın almaya onay verirse sahip olabilecek.

Öte yandan iki çocuğunun okul masrafı için aylık yaklaşık 47 bin dolar ödeyecek olan Shakira, Barcelona'daki araçlarını ABD'ye getirtmek için de milyonlarca dolarlık bir faturayla karşı karşıya kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA