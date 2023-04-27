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Mobilya kralı Fatih Kıral’ın hayatını işçisi kurtardı! Çifte bayram yaşadı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.04.2023
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Mobilya kralı Fatih Kıral’ın hayatını işçisi kurtardı! Çifte bayram yaşadı

Ünlü işadamı Fatih Kıral’ın hayatını işçisi kurtardı. Aile bireylerinin dokusu uymayınca uzun yıllardır böbrek nakli bekleyen Kıral'ın imdadına şirketinde çalışan Kadir adlı bir işçi yetişti. Geçtiğimiz hafta yapılan nakil ameliyatı sonrası Kadir Bey taburcu olurken, patronu Fatih Kıral, tedbir amaçlı bir süre daha hastanede kaldı.

Köklü bir mobilya markasının patronu Fatih Kıral'ın, çifte bayram yaşadı. Uzun süredir böbrek nakli için bekleyen iş adamı, işçisinin sayesinde hayata tutundu. Sabah yazarı Bülent Cankurt yazısında detayları anlattı. İşte o yazı;

Köklü bir mobilya markasının patronu Fatih Kıral'ın, çifte bayram yaşadığını öğrendim. Çünkü uzun süredir nakil için beklediği böbreğe kavuşmuş. Peki Fatih Bey, kendisini hayata bağlayan böbreği nereden bulmuş dersiniz? Şirketinde çalışan bir işçisinden...

Başta eşi Figen Hanım ile oğulları Onur ve Oğuz Bey olmak üzere aile bireylerinin böbreği uymayınca Fatih Bey'in imdadına, Kadir adlı çalışanı yetişmiş.

Nakil ameliyatı arife günü yapılmış ve çok başarılı geçmiş. Çalışanı taburcu olurken Fatih Bey, kontrol amaçlı bir süre daha hastanede kalacakmış.

Bunu öğrenince ünlü iş insanı Hayri Yazıcı aklıma geldi. Hayri Bey de 2014'te, bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunmuştu. O zaman Hayri Bey'in, böbreğini veren çalışanına ev hediye ettiği konuşulmuştu. Bakalım Kıral, hiçbir karşılık beklemeden böbreğini veren Kadir Bey'e nasıl bir jest yapacak.

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