Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkının görüntüleri ortaya çıktı
Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan’ın bir aydır süren gizli aşklarının günyüzüne çıktığı eğlence gecesinden görüntülere ulaşıldı. Çiçeği burnunda aşıkların yanında ise Bensu Soral ile Rıza Kocaoğlu vardı. Dörtlü ekip, sabaha karşı görüntülenince panik yaşadı.
Takvim'in duyurduğu Ece Sükan ile Çağatay Ulusoy aşkı belgelendi.
32 yaşındaki Ulusoy ile kendisinden 14 yaş büyük Sükan'ın yaklaşık bir ay önce başlayan sürpriz aşkı, arefe gecesi çıktıkları eğlence turuyla ifşa olmuştu.
Anadolu Yakası'ndaki mekandan eğlenen yakışıklı oyuncu ile Ece Sükan'a Bensu Soral ile Rıza Kocaoğlu da eşlik etmişti.
Eğlence mekanından çıkıp soluğu Sükan'ın Arnavutköy'deki evinde alan ekip, VIP minibüsten inerken gazetecileri görünce panikledi.
Ece Sükan, koşarak apartmana girip dairesinin kapısını açarken hemen arkasından onu Çağatay Ulusoy takip etti.
BENSU PLAN DEĞİŞTİRDİ
İkilinin ardından Rıza Kocaoğlu da eve girerken Bensu Soral, aracın içerisinde kaldı. Eşi Hakan Baş'ın kalbinden daha yeni operasyon geçirdiği öğrenilen güzel oyuncu, gazetecileri görünce Ece Sükan'ın evine girmekten vazgeçip araçla oradan ayrıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika açıkladı! LGS 2023 örnek soruları yayımlandı! 8. sınıf sözel ve sayısal sorular...
- 25 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi birinci oldu? 📺
- Doğalgaz bu ay bedava mı olacak? Nisan ayı doğalgaz faturası gelecek mi, ödenecek mi?
- Ticari araçlarda 2023 ÖTV indirimi ne zaman başlayacak, başladı mı? Kimleri kapsıyor, başvuru şartları neler? Taksi, minibüs, otobüs, dolmuş...
- TOKİ'den yeni hamle! Aylık 2.935 TL'ye ev sahibi olun! 78.277 lira peşinata 101 metrekare daire! Ödeme levhası çıktı: %10+20 yıl vade...
- BEN BU CİHANA SIĞMAZAM yeni bölüm izle! 25 Nisan Ben Bu Cihana Sığmazam ATV canlı, kesintisiz, full 28. bölüm, HD seyret!
- AUZEF sınavları ne zaman, hangi tarihte? İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF sınav giriş ekranı ne zaman açılacak? Online mı, yüz yüze mi?
- Anında 10-20-30 yıl gençleşme etkili! Cildinizi kolajen deposu haline getirin! A vitamini ile Kırışıklık, egzama, cilt kanserine set çekin!
- Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Aile dizisine transfer oldu! Yeni rolü çok konuşulacak! İşte o isim...
- 8 YILA 80 YIL SIĞDIRAN PADİŞAH! OSMANLI TOPRAKLARINI 2.920 günde TAM 3 KATINA ÇIKARDI! DOĞUNUN FATİHİ...
- Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 yılı Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
- Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattı ne zaman açılacak, bir hafta ücretsiz mi? Ankara Sivas arası kaç dakika olacak?