İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hande Erçel'den müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'ya kutlama telefonu
Hande Erçel ve Hakan Sabancı bayram tatillini yakın arkadaşları ile birlikte İtalya'da geçirirken Sabancı ailesinin de aynı ülkede olduğu öğrenilmişti. Çift ülkenin farklı şehirlerini gezdi. Erçel, müstakbel kayınvalidesiyle de telefonda bayramlaştı.
Sabancı Ailesi, bayramı İtalya'da geçirdi. Arzu ile Ömer Sabancı, büyük oğulları Hacı ve gelinleri Nazlı Sabancı ile ülkenin güney bölgesindeki Puglia'daydı.
Hakan Sabancı ise Hande Erçel ile Bologna, Floransa ve Toskana'yı gezdi.
Erçel ve yakın dostlarıyla tatilde olan Hakan Sabancı'nın ailesiyle arasında ise yaklaşık 800 kilometre fark vardı.
ÖNCESİNDE BULUŞTULAR
Herkesin merak konusu ise Arzu Sabancı ile müstakbel gelininin İtalya'da bir araya gelip gelmediğiydi.
Dedikodulara göre Hande Erçel ile Arzu Hanım, İtalya'da değil bir süre önce İstanbul'da bir araya gelip bayramlaştı.
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