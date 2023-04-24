Dedeman ailesinde kriz! 600 milyon liralık miras için kılıçlar çekildi! “Holdinge kayyum atansın”
Dedeman ailesi 600 milyon liralık miras için birbirine girdi! Dedeman Holding'in patronu Murat Dedeman, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 2019 yılında hayatını kaybetti. İş adamının ölümünün ardından holdingin başına oğlu Rıfat Dedeman ile kızı Banu Dedeman geçti. Merhum işadamının son eşi Sevda Dedeman ile 2017'de boşandığı eşi Olga'dan olan kızı Sofia Dedeman bir süre önce mirastan mahrum bırakıldıkları iddiasıyla mahkemeye başvurdu.
Dedeman Holding'in patronu Murat Dedeman, 2019 yılında kalp krizi geçirip vefat etti. Dedeman'dan geriye kalan 600 milyon liralık servet, mirasın varislerini karşı karşıya getirdi.
Dedeman Holding'in başına ünlü işadamının diğer evliliğinden olan oğlu Rıfat Dedeman ile kızı Banu Dedeman geçti. Merhum iş adamının son eşi Sevda Dedeman ile 2017'de boşandığı eşi Olga'dan olan kızı Sofia Dedeman bir süre önce mirastan mahrum bırakıldıkları iddiasıyla mahkemeye başvurdu.
Dedeman Holding'i artık merhum işadamının ilk evliliğinden olan çocukları Rıfat ve Banu Dedeman yönetiyor.
'ŞİRKETE GİREMİYORUZ'
Sevda Dedeman ve Sofia, Murat Dedeman tarafından kendilerine tahsis edilen araçların alınmak istendiğini, doğal gaz aboneliklerinin iptal edildiğini ve Dedeman Holding ile diğer şirketlere girişlerinin engellendiğini iddia etmişti.
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