Dedeman ailesinde kriz! 600 milyon liralık miras için kılıçlar çekildi! “Holdinge kayyum atansın”

Dedeman Holding'in başına ünlü işadamının diğer evliliğinden olan oğlu Rıfat Dedeman ile kızı Banu Dedeman geçti. Merhum iş adamının son eşi Sevda Dedeman ile 2017'de boşandığı eşi Olga'dan olan kızı Sofia Dedeman bir süre önce mirastan mahrum bırakıldıkları iddiasıyla mahkemeye başvurdu.