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Şeyma Subaşı'dan zehir zemberek açıklamalar! Ablası Kübra Açıl'ı yerden yere vurdu: Kapasitesiz

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.04.2023 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
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Şeyma Subaşı’dan zehir zemberek açıklamalar! Ablası Kübra Açıl’ı yerden yere vurdu: Kapasitesiz

Şeyma Subaşı, davet ettiği halde düğününe katılmayacak olan ablası Kübra Açıl’a sert çıktı. Şeyma, eşi ve kendisi Acun Ilıcalı’yla çalışan ablasına ‘kapasitesiz’ göndermesi yaptı.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ikinci evliliğini yapmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, yine gündeme gelmeyi başardı!

"Tüm dünya bu düğünü konuşacak" dediği Marakeş'te 5 Mayıs'ta yapılacak törene sadece 15 kişiyi çağıran fenomenin davetli listesinde ablası Kübra Açıl yoktu.

Bu olayın gündeme gelmesinin ardından "Ruhunun özel olmadığını düşünmediğim insanlar düğünde olmayacak, ablam dahil" diyen Şeyma Subaşı, dün ise daha sert bir açıklama yaptı. Bundan 2-3 ay önce Kübra Açıl'ı düğününe davet ettiğini söyleyen Şeyma, sözlerini sürdürdü:



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"Büyük mutluluk ve heyecanla tabii ki davet ettim. Ama o bahaneler bularak gelemeyeceğini söyledi. Tabii ki üzüldüm ama fazla değil! Çünkü her insanın bir kapasitesi var.

Eğer karşındaki insandan sen kapasitesinin üzerinde bir şey beklersen hayal kırıklığına uğrarsın. O yüzden ben bu konuyla ilgili hayal kırıklığına uğramadım."

Bu arada abla kardeş arasındaki krizin asıl nedeni Acun Ilıcalı... Kübra Açıl, eski eniştesinin TV kanalında çalışırken eşi Merthan Açıl da yine Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin teknik kadrosunda yer alıyor.

Abla Açıl, aynı zamanda Acun Ilıcalı'nın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağla Altunkaya ile de yakın arkadaş.

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