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Duygu Sarışın'dan ayrılan Çağatay Ulusoy'dan aşk bombası! Meğerse bir aydır...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.04.2023
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Duygu Sarışın’dan ayrılan Çağatay Ulusoy’dan aşk bombası! Meğerse bir aydır...

Duygu Sarışın’la 6 yıllık ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Çağatay Ulusoy'dan yeni aşk bombası geldi. Adı birçok isimle anılan yakışıklı oyuncu gönlünü güzel oyuncu Ece Sükan’a kaptırdı. İddialara göre bir aydır birlikte olan çift, geçtiğimiz gün bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Ekranların yakışıklı ismi Çağatay Ulusoy, 6 yıldır sessiz sedasız aşk yaşadığı Duygu Sarışın'la ilişkisini yine aynı şekilde sona erdirmişti.

Takvim'in haberine göre, magazinin renkli dünyası içinde fazla gözükmek istemeyen Ulusoy, her ne kadar kaçsa da yakayı ele vermekten kurtulamadı. Yakışıklılığı ve biten ilişkisi ile birçok ünlü güzelin radarına giren Ulusoy, bu kez de güzelliği ile yıllar meydan okuyan Ece Sükan'la yakalandı.

BİR AYDIR BERABERLER

İddialara göre geçtiğimiz gün Ece Sükan'la bir mekanda doyasıya eğlenen Ulusoy, gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı.

Yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öne sürülen çiftin ilişkisini sadece yakın çevresi biliyor. Son günlerde sık sık görüşen ikili, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bir araya geliyor.

Dijital bir platformda yer alacak dizide birlikte rol olan ikili, iddialara göre aşkın ateşini ilk burada yaktı.

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