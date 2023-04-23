Duygu Sarışın’dan ayrılan Çağatay Ulusoy’dan aşk bombası! Meğerse bir aydır...

Takvim'in haberine göre, magazinin renkli dünyası içinde fazla gözükmek istemeyen Ulusoy, her ne kadar kaçsa da yakayı ele vermekten kurtulamadı. Yakışıklılığı ve biten ilişkisi ile birçok ünlü güzelin radarına giren Ulusoy, bu kez de güzelliği ile yıllar meydan okuyan Ece Sükan'la yakalandı.