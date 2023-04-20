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Aşk-ı Memnu’nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar’dan kahreden haber

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.04.2023 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
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Aşk-ı Memnu’nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar’dan kahreden haber

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi rolüyle hafızalara kazınan Rana Cabbar'dan acı haber geldi. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu hayatını kaybetti.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle hafızalara kazınan Rana Cabbar, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu Rana Cabbar'dan üzen haber geldi.

Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

78 yaşındaki sevilen ismin ajansı olan Sökmen Menajerlik tarafından yapılan açıklamada "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

"SEVGİYE İHTİYACI VAR"

Metin Yıldız geçtiğimiz günlerde usta oyuncunun hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. "Çok değerli büyük oyuncu Rana Cabbar hastalanıyor. Yoğun bakıma kaldırılıyor. Doktoruyla görüştüm. Sağlık durumu kötü değil. İlgiye, sevgiye ihtiyacı var" diyerek Rana Cabbar için dileklerini belirmişti.

RANA CABBAR HAYATI

78 yaşındaki Rana Cabbar 1 Ocak 1945 İstanbul doğumlu. Sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşmiş ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunmuştur.

Uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yaptıktan sonra, farklı tiyatrolarda da çalışmalar yapmıştır. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördür.

Tiyatronun yanı sıra, Sinema çalışmaları da yapmaktadır. Sinema'da çalıştığı yönetmenlerden bazıları; Erden Kıral, Ömer Kavur, Şerif Gören ve Yavuz Turgul'dur. Çok önemli bir tiyatro oyuncusudur. Aşkı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakterini canlandırmıştır.

RANA CABBAR TV DİZİLERİ VE FİLMLERİ

1982: Hakkâri'de Bir Mevsim

1986: Adem İle Havva

1987: 72. Koğuş

1987: Yer Demir Gök Bakır

1993: Şahmaran

1997: Akrebin Yolculuğu

2005: Beyaz Gelincik

2007: Kabadayı

2007: Kara Duvak

2008: Aşk-ı Memnu

2008: Kollama

2008: Pars: Narkoterör

2009: Büyük Oyun

2010: Yaprak Dökümü

2011: Hayat Devam Ediyor

2012: Benim İçin Üzülme

2012: İki Yaka Bir İsmail

2015: Çarşı Pazar

2016: O Hayat Benim

2017: Vezir Parmağı

2018: Kadın

2019: Hercai

2020: Baraj

2021: Üç Kuruş

2022: Kaçış

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