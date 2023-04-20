Aşk-ı Memnu’nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar’dan kahreden haber
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi rolüyle hafızalara kazınan Rana Cabbar'dan acı haber geldi. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu hayatını kaybetti.
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle hafızalara kazınan Rana Cabbar, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu Rana Cabbar'dan üzen haber geldi.
Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.
78 yaşındaki sevilen ismin ajansı olan Sökmen Menajerlik tarafından yapılan açıklamada "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.
"SEVGİYE İHTİYACI VAR"
Metin Yıldız geçtiğimiz günlerde usta oyuncunun hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. "Çok değerli büyük oyuncu Rana Cabbar hastalanıyor. Yoğun bakıma kaldırılıyor. Doktoruyla görüştüm. Sağlık durumu kötü değil. İlgiye, sevgiye ihtiyacı var" diyerek Rana Cabbar için dileklerini belirmişti.
RANA CABBAR HAYATI
78 yaşındaki Rana Cabbar 1 Ocak 1945 İstanbul doğumlu. Sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşmiş ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunmuştur.
Uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yaptıktan sonra, farklı tiyatrolarda da çalışmalar yapmıştır. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördür.
Tiyatronun yanı sıra, Sinema çalışmaları da yapmaktadır. Sinema'da çalıştığı yönetmenlerden bazıları; Erden Kıral, Ömer Kavur, Şerif Gören ve Yavuz Turgul'dur. Çok önemli bir tiyatro oyuncusudur. Aşkı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakterini canlandırmıştır.
RANA CABBAR TV DİZİLERİ VE FİLMLERİ
1982: Hakkâri'de Bir Mevsim
1986: Adem İle Havva
1987: 72. Koğuş
1987: Yer Demir Gök Bakır
1993: Şahmaran
1997: Akrebin Yolculuğu
2005: Beyaz Gelincik
2007: Kabadayı
2007: Kara Duvak
2008: Aşk-ı Memnu
2008: Kollama
2008: Pars: Narkoterör
2009: Büyük Oyun
2010: Yaprak Dökümü
2011: Hayat Devam Ediyor
2012: Benim İçin Üzülme
2012: İki Yaka Bir İsmail
2015: Çarşı Pazar
2016: O Hayat Benim
2017: Vezir Parmağı
2018: Kadın
2019: Hercai
2020: Baraj
2021: Üç Kuruş
2022: Kaçış
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan Bayramı Gecesi kılınması faziletli 10 rekatlık namaz | Nasıl kılınır? Bayram gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Okunacak dualar neler?
- Adalet Bakanlığı 22.043 PERSONEL ALICAK! Bakan tarih verdi! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve branş dağılımı! CTE, Mübaşir...
- Bayramda pazarlar açık mı, kapalı mı 2023? 20-21-22-23 Nisan’da semt pazarları kurulacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...
- 8 haftada 6.5 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! "Günde sadece 15 dakika çalışarak..."
- Ramazan Bayramı'nda saraylar, müzeler ücretsiz mi? Bayramda müzeler açık mı, kapalı mı 2023? 20- 21-22-23 Nisan gezilecek bedava yerler!
- 25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL? 2023 Evlere ücretsiz yerli doğalgaz ne zaman, kaç metreküp verilecek?
- Bayramda ücretsiz otoyol ve köprü listesi 2023 | 20-23 Nisan İstanbul'da bedava olan yollar hangileri? Köprüler, toplu taşıma ücretsiz mi?
- BAYRAM NAMAZI SAATİ Diyanet 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir... İl il Ramazan bayramı namazı saati ne zaman, kaçta kılınacak?
- Afyonkarahisar, Erzincan, Artvin bayram namaz saatleri: Afyonkarahisar, Erzincan ve Artvin bayram namazı saat kaçta 2023?
- MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak?
- Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?
- Batman, Zonguldak, Çanakkale bayram namazı saati: Batman, Zonguldak ve Çanakkale'de bayram namazı saat kaçta? (Diyanet 2023)