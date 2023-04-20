Aşk-ı Memnu’nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar’dan kahreden haber

Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

78 yaşındaki sevilen ismin ajansı olan Sökmen Menajerlik tarafından yapılan açıklamada "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.