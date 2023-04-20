Rana Cabbar öldü mü, neden öldü, hasta mıydı? Kabadayı’nın yıldızı Rana Cabbar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri ve hayatı

Rana Cabbar öldü mü, neden öldü, hasta mıydı sorularının cevapları merak konusu oldu. 78 yaşındaki sevilen oyuncunun üzen haberini alanlar ölümüne ilişkin detaylara ulaşmaya çalışıyor. Kabadayı, Aşk-ı Memnu gibi dönemine damga vuran pek çok yapımda yer alan Cabbar, hayata gözlerini yumdu. Peki Kabadayı'nın yıldızı Rana Cabbar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri ve hayatı...