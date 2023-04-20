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Rana Cabbar öldü mü, neden öldü, hasta mıydı? Kabadayı'nın yıldızı Rana Cabbar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri ve hayatı

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2023 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
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Rana Cabbar öldü mü, neden öldü, hasta mıydı? Kabadayı’nın yıldızı Rana Cabbar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri ve hayatı

Rana Cabbar yaşamını yitirdi. Acı haberi alan sevenleri detayları araştırmaya başladı. Kabadayı ve Aşk-ı Memnu gibi dizilerde canlındırdığı karakterlerle akıllara kazınan Rana Cabbar'ın sevenleri ölümüne ilişkin detayları araştırıyor. Peki Rana Cabbar neden öldü? Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Rana Cabbar öldü mü, neden öldü, hasta mıydı sorularının cevapları merak konusu oldu. 78 yaşındaki sevilen oyuncunun üzen haberini alanlar ölümüne ilişkin detaylara ulaşmaya çalışıyor. Kabadayı, Aşk-ı Memnu gibi dönemine damga vuran pek çok yapımda yer alan Cabbar, hayata gözlerini yumdu. Peki Kabadayı'nın yıldızı Rana Cabbar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri ve hayatı...

Bir döneme damga vuran Aşkı Memnu oyuncuları arasında yer alan Rana Cabbar bir süre önce rahatsızlanmıştı. Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

78 yaşındaki sevilen ismin ajansı olan Sökmen Menajerlik tarafından yapılan açıklamada "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

RANA CABBAR KİMDİR?

Rana Cabbar (1 Ocak 1945, İstanbul, 20 Nisan 2023), Türk sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Hayatı

1945 yılında İstanbul'da doğdu. Sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşmiş ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunmuştur. Uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yaptıktan sonra, farklı tiyatrolarda da çalışmalar yapmıştır. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördür. Tiyatronun yanı sıra, Sinema çalışmaları da yapmaktadır. Sinema'da çalıştığı yönetmenlerden bazıları; Erden Kıral, Ömer Kavur, Şerif Gören ve Yavuz Turgul'dur. Çok önemli bir tiyatro oyuncusudur. Aşkı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakterini canlandırmıştır.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER!

1982: Hakkâri'de Bir Mevsim

1986: Adem İle Havva

1987: 72. Koğuş

1987: Yer Demir Gök Bakır

1993: Şahmaran

1997: Akrebin Yolculuğu

2005: Beyaz Gelincik

2007: Kabadayı

2007: Kara Duvak

2008: Aşk-ı Memnu

2008: Kollama

2008: Pars: Narkoterör

2009: Büyük Oyun

2010: Yaprak Dökümü

2011: Hayat Devam Ediyor

2012: Benim İçin Üzülme

2012: İki Yaka Bir İsmail

2015: Çarşı Pazar

2016: O Hayat Benim

2017: Vezir Parmağı

2018: Kadın

2019: Hercai

2020: Baraj

2021: Üç Kuruş

2022: Kaçış

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