Defne Samyeli Derin Talu'yla ilgili sessizliğini bozdu! "Darp iddiaları doğru"

Ne yazık ki toplumun her kesiminde görülen 'kadına şiddet', bu kez Derin Talu'nun başına geldi. Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan olan küçük kızı Derin'in geçtiğimiz haftalarda Emircan Şahin'den şiddet gördüğü iddia edilmişti.