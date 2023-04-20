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Defne Samyeli Derin Talu'yla ilgili sessizliğini bozdu! "Darp iddiaları doğru"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.04.2023
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Defne Samyeli Derin Talu’yla ilgili sessizliğini bozdu! Darp iddiaları doğru

DEfne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun sosyetik sevgilsii Emircan Şahin tarafından darbedildiği iddiası magazin gündemine oturmuştu. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Samyeli iddialarla ilgili sessizliğini bozdu. Haberleri doğrulayan Samyeli, “Evet, kızım darp edildi” dedi.

Ne yazık ki toplumun her kesiminde görülen 'kadına şiddet', bu kez Derin Talu'nun başına geldi. Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan olan küçük kızı Derin'in geçtiğimiz haftalarda Emircan Şahin'den şiddet gördüğü iddia edilmişti.

Bu şok iddia karşısında 19 yaşındaki genç kız ile sosyetik genç, sessiz kaldı. Ancak önceki gün Etiler'de objektiflere takılan anne Samyeli, bu şok haberi ne yazık ki doğruladı.

"KIZIM DARP EDİLDİ"

Henüz 19 yaşındaki kızı Derin'in sevgilisinden şiddet görüp görmediği sorulan Defne Samyeli, son derece net bir ifadeyle şöyle dedi:

"Evet, çıkan haberler doğru. Kızım darp edildi. Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. Haberler doğru diyeyim yeterli."

Güzel oyuncu ve şarkıcı, Emircan Şahin'le ilgili yasal işlem başlatılıp başlatılmadığıyla ilgili ise yorum yapmak istemedi.

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