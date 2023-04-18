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Alina Boz ve Mithat Can Özer'in düğün planı! 4 yıl sonra...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.04.2023
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Alina Boz ve Mithat Can Özer’in düğün planı! 4 yıl sonra...

Alina Boz ile Mithat Can Özer, dört yıllık aşklarını nikah masasına taşımak için planlara başladı. 24 yaşında olan güzel oyuncu, Özer’in 2027’de alabileceği söylenen Portekiz vatandaşlığından sonra evlenmeyi düşünüyor.

Yaklaşık dört yıldır süren beraberliklerini gözlerden uzak tutan Alina Boz ile Mithat Can Özer, erken bayram tatiline çıktı...



24 yaşındaki güzel oyuncu ile Sezen Aksu'nun kendisi gibi müzisyen oğlu Özer'in rotası Portekiz oldu.

Geçtiğimiz yıl Portekiz'den 800 bin euroya ev aldığı söylenen Mithat Can Özer'in bu yatırımı sayesinde 'Golden Visa' başvurusunda bulunduğu da iddia edilmişti.

Geçtiğimiz yıl Türk lirası olarak cebinden 12.5 milyon TL çıkan ünlü müzisyen, Portekiz vatandaşlığı almak için başvuruda bulunduysa yılın 7 günü bu ülkede bulunmak zorunda.

HEDEF 2027!
Bu nedenle her fırsatta Lizbon'a gittiği söylenen Mithat Can Özer ve Alina Boz çifti cephesiyle ilgili bir dedikodu daha magazin kulislerindeki yerini aldı. Bugüne dek sürekli "Evlilik için erken" diyen güzel oyuncu, kendisinden 17 yaş büyük müzisyen Portekiz vatandaşlığı aldığı zaman yani 2027 yılında nikah masasına oturmaya sıcak bakıyor.



PORTEKİZ'İN ŞARTLARI
Portekiz'de devlet yetkililerinin değişiklikler yapmayı planladığı Golden Visa (oturum – Altın Vize) programı, Türkler'e en az 280 bin Euro değerinde gayrimenkul satın alarak Portekiz'de oturum izni ve Portekiz vatandaşlığı elde etme imkanı veriyor.

Bu haktan vizeyi alan kişinin ailesi de faydalanıyor.

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