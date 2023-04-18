Alina Boz ve Mithat Can Özer’in düğün planı! 4 yıl sonra...

HEDEF 2027!

Bu nedenle her fırsatta Lizbon'a gittiği söylenen Mithat Can Özer ve Alina Boz çifti cephesiyle ilgili bir dedikodu daha magazin kulislerindeki yerini aldı. Bugüne dek sürekli "Evlilik için erken" diyen güzel oyuncu, kendisinden 17 yaş büyük müzisyen Portekiz vatandaşlığı aldığı zaman yani 2027 yılında nikah masasına oturmaya sıcak bakıyor.