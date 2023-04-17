Alişan’dan sosyal medyada yayılan iftiralara sert tepki: Benim vatanım belli senin neresi?
Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medyada hakkında çıkan paylaşımlara çok sert tepki gösterdi. "Millet İttifakı olur da iktidara gelirse beni Türk vatandaşlığından çıkarsınlar" sözüyle ilgili paylaşım yapan türkücü ağır ifadeler kullandı. "Bir tane PKK'lı yaymış her yere bu yalanı” diyen Alişan, Benim vatanım belli, senin vatanın neresi? Benim bir tane vatanım var ve vadem dolduğunda burada öleceğim. Benim Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgimi ve saygımı herkes bilir!" dedi.
Alişan, Twitter'da kendisine atılan iftira nedeniyle çılgına döndü. 'Alişan'dan Millet İttifakı'na 'Olur da iktidara gelirseniz beni Türk vatandaşlığından çıkarın' başlıklı habere ateş püsküren türkücü, iddiayı yayan hesapla ilgili ağır ifadeler kullandı.
Paylaşımı yapanlara sert çıkan Alişan şu sözlerle duruma tepki gösterdi:
"BENİM VATANIM BELLİ, SENİN VATANIN NERESİ"
"Gerçekten şerefsizsiniz, adisiniz, haysiyetsizsiniz…Her seçimde bunu yapmaktan bıkmadınız.. Kime demişim bunu? Benim bir tane vatanım var ve vadem dolduğunda vatanımda öleceğim… Benim Sn. Cumhurbaşkanına olan sevgimi ve saygımı herkes bilir… Bunu da söyleyeyim"
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