Alişan’dan sosyal medyada yayılan iftiralara sert tepki: Benim vatanım belli senin neresi?

"BENİM VATANIM BELLİ, SENİN VATANIN NERESİ"

"Gerçekten şerefsizsiniz, adisiniz, haysiyetsizsiniz…Her seçimde bunu yapmaktan bıkmadınız.. Kime demişim bunu? Benim bir tane vatanım var ve vadem dolduğunda vatanımda öleceğim… Benim Sn. Cumhurbaşkanına olan sevgimi ve saygımı herkes bilir… Bunu da söyleyeyim"