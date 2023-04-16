Burcu Esmersoy bomba gibi geri döndü! Nazım Akmandil ile...
Bir süredir psikolojik tedavi gören ve zorunlu olarak sosyal medyaya ara veren Burcu Esmersoy, bomba gibi geri döndü. Sevgilisi Nazım Akmandil ile cruise gemisiyle tura çıkan ünlü model pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Son dönemlerde gördüğü psikolojik tedavi sonrasında sosyal medyaya 'zorunlu' olarak ara veren Esmersoy, bir döndü pir döndü.
Toparlanan ve hem aşkta hem de işte kazanan Burcu Esmersoy, sevgilisini de koluna takıp soluğu Amerika'da aldı.
Günler süren seferleri boyunca dünyanın dört bir yanını dolaşan, birbirinden güzel limanlara uğrayıp yolcularına bambaşka bir tatil deneyimi yaşatan Cruise gemilerinin bu kez misafiri Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil oldu.
LİMAN LİMAN GEZİYORLAR
Burcu Esmersoy sevgilisi Nazım Akmandil ile Cruise gemisiyle tatile çıktı.
Miami'den yola çıkan gemi 1 hafta boyunca sırasıyla Bahamalar, Jamaika, Cayman Adaları ve Meksika'nın ardından dönüş yaparak tekrar Miami'ye gelecek.
Sosyal medyadan da gemiden paylaşımlar yapan güzel sunucu şu an Jamaika'ya demir atmış durumda...
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