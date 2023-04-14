Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı çıktı mı? Yer yerinden oynayacak!
"Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını son haftalarda izleyicisi ile 3 fragman paylaşmaya devam ediyor. Dizi hayranları ilk fragmanı izleyerek haftaya neler olacağının ipuçlarını topluyor. Peki, Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı çıktı mı? Yer yerinden oynayacak!
"Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı çıktı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'nda bu hafta Kazım'ın Ferit'le olan kavgası işleri Seyran ve Ferit için iyice zorlaştırdı. Peki, Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı çıktı mı? Yer yerinden oynayacak!
Ferit'ten sonra Seyran da Suna ile Abidin'i öğrenir. Saffet Ağa, Saffet ve abisi Tarık'ı da alarak Kazımlara tanışmaya gider.
Suna tüm bu olanlar karşısında çaresiz kalırken, Seyran'ı ise bir sürpriz beklemektedir.
Halis Ağa'nın Kazım'a öfkesi Hattuç ile de aralarını bozarken, İfakat planını titizlikle uygulamaya devam eder.
Ferit'i ise birden fazla tehlike beklemektedir.
YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?
Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
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