"Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı çıktı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'nda bu hafta Kazım'ın Ferit'le olan kavgası işleri Seyran ve Ferit için iyice zorlaştırdı. Peki, Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı çıktı mı? Yer yerinden oynayacak!