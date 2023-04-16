HaberlerMagazin Haberleri2019'da İngiltere'de 4659 ebeveynle yapılan bir araştırmada yeni doğan bebekler üç aylık olana kadar anneler uykularından ortalama bir saat kaybederken babalar yaklaşık ne kadar kaybeder?
2019'da İngiltere'de 4659 ebeveynle yapılan bir araştırmada yeni doğan bebekler üç aylık olana kadar anneler uykularından ortalama bir saat kaybederken babalar yaklaşık ne kadar kaybeder?
Giriş Tarihi:
16.04.2023
Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
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ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, 2019'da İngiltere'de 4659 ebeveynle yapılan bir araştırmada yeni doğan bebekler üç aylık olana kadar anneler uykularından ortalama bir saat kaybederken babalar yaklaşık ne kadar kaybeder?