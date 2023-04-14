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Yalı Çapkını 28. bölüm CANLI İZLE! 14 Nisan Yalı Çapkını son bölüm FULL HD tek parça izle!

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023
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Yalı Çapkını 28. bölüm CANLI İZLE! 14 Nisan Yalı Çapkını son bölüm FULL HD tek parça izle!

Yalı Çapkını 28. bölüm canlı izlemek için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını, bu akşam 28. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Başrollerinde; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm detayları!

"Yalı Çapkını 28. bölümde neler yaşanacak?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin son bölümünde Seyran ve Ferit arasındaki uçurum adeta giderek büyüdü. Seyran evi terk ederken Ferit, her şeye rağmen onu baba evinden almak istedi. Kazım, Seyran'ı yollamayacağını söylerken damadına da hakaret etti. Dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. İşte son detaylar...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yalı Çapkını'nda Kazım'dan Ferit'e tokat! "Bu oyunu boz Seyran"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın, 7 Nisan akşamı 27. bölümünde Seyran ve Ferit evliliğindeki yeni krizin büyümesi dikkat çekti.Yalı Çapkını son bölümde, kendisine el kaldıran Ferit'in özrünü ve "Bunun geri dönüşü olmaz" lafını dinlemeyen Seyran, "Bitti artık" ifadelerini kullandı.

Evden çıkarken Gülgün'le karşılan Seyran, "Oğlunuz ona verdiğiniz sözler yüzünden bu hakkı kendinde görüyor. Lüften benden değil, ondan hesap sorun" dedi.

YALI ÇAPKINI 28. YENİ VE SON BÖLÜM İZLE!

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

SEYRAN, BABA EVİNDE

Baba evine dönen Seyran, "Ferit'i bir daha görmek istemiyorum" dedi. Sonrasında da halasına ve annesine de durumu anlattı.

İfakat'tan Seyran'ın gittiğini öğrenen Halis Ağa, Seyran'ı aradı. Eve gelmeyeceğini söyleyen Seyran, "Torununuz sonunda bana el de kaldırdı" dedi.

"KIZ MI ALDIK OYUNCAK BEBEK Mİ?"

"Kız mı aldık, oyuncak bebek mi?" diye Kazım'a tepki gösteren Halis Ağa, "Eğer kızın akşama dönmezse senin de buraya dönmene gerek yok" ifadelerini kullandı.

Eve giden Kazım, Seyran'ın yalıya gitmek istememesi üzerine ona şiddet uyguladı.

FERİT, SEYRAN'A GİTTİ

Akşam Seyran gelmeyince daha da sinirlenen Halis Ağa, Kazım'ın suratına telefonu kapattı. Sofrada gözyaşlarını tutamayan Ferit'e de kızan Korhan, "Benim torunum hiçbir kız için ağlayamaz" dedi.

Yemek sonrası Seyran'a giden Ferit, onun ne istediğini sordu. Bunun üzerine Seyran asla yalıya dönmeyeceğini belirtti.

Aynı anlarda Latif'e istifa etmek istediğini ifade eden Abidin, yalıyı terk etti.

"BOŞANACAKSINIZ!"

Zerrin'den sonra eve gelen Kazım, Seyran'a "Ayrılmak mı niyetin?" diye sordu.

Seyran, "Kararlıyım" deyince de "Düşündüm, taşındım. Ferit'in seni düşürdüğü durum, Halis Ağa'nın bana sözleri canıma tak etti. Konu kapandı, boşanacaksınız" dedi.

KAZIM'DAN HALİS KORHAN'A REST

Halis Ağa'yı arayan ve onunla görüşmeye yalıya giden Kazım, Seyran'ın gelmek istemediğini, kızını ezdirmeyeceğini ifade etti.

Kazım, Seyran'ı yollamayacağını söylerken damadına da hakaret etti. Bunun üzerine Ferit de "Kızını satmak mı adamlık?" deyince Kazım Ağa, ona tokat attı.

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