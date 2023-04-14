Dilay Korkmaz ve Faruk Sabancı aşkında para krizi! Sabrı taştı

Üç yıllık beraberliklerinde sayısız kez ayrılıp barışan Dilay Korkmaz ve Faruk Sabancı, yaklaşık üç hafta önce bir kez daha aşka nokta koydu. Birbirlerini sosyal medyada da takipten çıkan ikiliden Sabancı'nın ilişkiyi bitiren taraf olduğu iddia edildi.