Dilay Korkmaz ve Faruk Sabancı aşkında para krizi! Sabrı taştı
Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı’nın üç yıllık aşkı bitti. İddiaya göre sevgilisine bugüne dek değeri 5 milyon TL’yi aşan hediyeler alan Sabancı’nın sabrı, güzel sunucunun yüklü miktarda borç istemesiyle taştı.
Üç yıllık beraberliklerinde sayısız kez ayrılıp barışan Dilay Korkmaz ve Faruk Sabancı, yaklaşık üç hafta önce bir kez daha aşka nokta koydu. Birbirlerini sosyal medyada da takipten çıkan ikiliden Sabancı'nın ilişkiyi bitiren taraf olduğu iddia edildi.
Snob Magazin'in haberine göre, ayrılığın gerekçesi "para" krizi oldu. Beraberlikleri boyunca Dilay Korkmaz'a milyonlarca TL'lik hediyeler alan Faruk Sabancı, iddiaya göre son olarak sunucu sevgilisinin Londra'daki dil eğitimi kursu masrafını da karşıladı.
Sabancı'nın güzel sunucuya aldığı sadece dört çantanın değeri ise yaklaşık 5 milyon TL'ydi. Dilay Korkmaz'ın yaklaşık bir ay önce sosyetik müzisyenden yüklü miktarda borç istemesi ise bardağı taşırdı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- RAMAZAN'IN SON CUMA MESAJLARI 2023 | 14 Nisan En güzel, resimli, dualı, hadisli Cuma ve Ramazan mesajları!
- EYT fark ödemesi sorgulama e-Devlet 2023 | Maaş farkları gün gün hesaplandı! Kök aylık+Ödenecek maaş! 3.467-3.900-4.116-4.333 TL...
- TUS 2023 ne zaman, saat kaçta? ÖSYM TUS sınav giriş belgesi alma ekranı! Soru sayısı, puan hesaplama
- 13 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu?
- OY PUSULASI SIRALAMASI 2023 | Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulası sıralaması nasıl olacak, hangi parti nerede?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak son dakika? EYT Nisan emekli maaşı, bayram ikramiyesi yattı mı? Ödeme tarihleri 2023!
- Manchester United Sevilla maçı canlı kesintisiz izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United-Sevilla maçı canlı nereden izlenir?
- LGS'ye kaç gün, kaç hafta kaldı? 2023 LGS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
- AL SANCAK 11. bölüm izle! 13 Nisan TRT 1 Al Sancak son bölüm kesintisiz full izle!
- Öğrencilere 1000 TL YARDIM başvuruları başladı mı? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek?
- 6.800 TL'ye arazi sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak ilanları art arda yayınladı! İşte ihale tarihi...
- Çağatay Ulusoy Terzi dizisi ne zaman, nerede yayınlanacak? Yayın tarihi, konusu, oyuncuları...