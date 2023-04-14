14 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Dilay Korkmaz ve Faruk Sabancı aşkında para krizi! Sabrı taştı

Dilay Korkmaz ve Faruk Sabancı aşkında para krizi! Sabrı taştı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.04.2023
ABONE OL
Dilay Korkmaz ve Faruk Sabancı aşkında para krizi! Sabrı taştı

Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı’nın üç yıllık aşkı bitti. İddiaya göre sevgilisine bugüne dek değeri 5 milyon TL’yi aşan hediyeler alan Sabancı’nın sabrı, güzel sunucunun yüklü miktarda borç istemesiyle taştı.

Üç yıllık beraberliklerinde sayısız kez ayrılıp barışan Dilay Korkmaz ve Faruk Sabancı, yaklaşık üç hafta önce bir kez daha aşka nokta koydu. Birbirlerini sosyal medyada da takipten çıkan ikiliden Sabancı'nın ilişkiyi bitiren taraf olduğu iddia edildi.

Snob Magazin'in haberine göre, ayrılığın gerekçesi "para" krizi oldu. Beraberlikleri boyunca Dilay Korkmaz'a milyonlarca TL'lik hediyeler alan Faruk Sabancı, iddiaya göre son olarak sunucu sevgilisinin Londra'daki dil eğitimi kursu masrafını da karşıladı.

Sabancı'nın güzel sunucuya aldığı sadece dört çantanın değeri ise yaklaşık 5 milyon TL'ydi. Dilay Korkmaz'ın yaklaşık bir ay önce sosyetik müzisyenden yüklü miktarda borç istemesi ise bardağı taşırdı.

İddiaya göre Faruk Sabancı, kullanıldığı hissine kapılarak ilişkiyi noktaladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA