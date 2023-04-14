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Kızılcık Şerbeti neden yok, ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yayını neden kesildi, kaldırıldı mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
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Kızılcık Şerbeti neden yok, ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yayını neden kesildi, kaldırıldı mı?

"Kızılcık Şerbeti neden yok, ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Dizi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti neden yok, ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yayını neden kesildi? İdari tedbir uygulanması...

"Kızılcık Şerbeti neden yok, ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yayını neden kesildi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Dizi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti neden yok, ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yayını neden kesildi? İdari tedbir uygulanması...

KIZILCIK ŞERBETİ NEDEN YOK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü bugün izleyiciyle buluşmadı. Yeni bölüm tarihi de henüz belli olmadı.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç
(Ömer Ünal)
Evrim Alasya
(Kıvılcım Arslan)
Settar Tanrıöğen

(Abdullah Ünal)
Sıla Türkoğlu
(Doğa Korkmaz)
Sibel Taşçıoğlu
(Pembe Ünal)
Doğukan Güngör
(Fatih Ünal)

Müjde Uzman
(Alev Arslan)
Nilay
(Feyza Civelek)
Mustafa
(Emrah Altıntoprak)

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