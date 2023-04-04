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Sinan Akçıl depremzedeleri yalnız bırakmadı: Yaraların sarılması için…

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.04.2023
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Sinan Akçıl depremzedeleri yalnız bırakmadı: Yaraların sarılması için…

Şarkıcı Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu etkinlik kapsamında Nurdağı, İslahiye, Kırıkhan ve İskenderun çadır kentlerini ziyaret ederek depremzede vatandaşlar ile bir araya geldi. İftar öncesi kolları sıvayan Akçıl, yapımına yardım ederek yaptığı yemekleri depremzedelere kendi elleri ile dağıttı. Depremde zarar gören tüm il, ilçe ve köylere gideceğini belirten Akçıl, “Yaraların sarılması için çalışanlardan olacağız." dedi.

Pop müziğin sevilen ismi Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu etkinlik kapsamında Nurdağı, İslahiye, Kırıkhan ve İskenderun çadır kentlerini ziyaret etti.

İftar öncesi kolları sıvayan Akçıl, yapımına yardım ederek yaptığı yemekleri depremzedelere kendi elleri ile dağıttı.

Akçıl yanında getirdiği oyuncakları da etrafını saran çocuklara verdi. İftar saati geldiğinde çadır kentteki bir ailenin çadırına konuk olan Akçıl, iftarını aile ile beraber açtı. Sanatçı "Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile konuştuk ve bu şekilde vatandaşlarımıza moral vermek istedik.

Depremden zarar gören tüm illere, ilçelere, köylere gideceğiz, onların yanında olduğumuzu göstereceğiz. Sadece gelip fotoğraf çektirip şov yapıp gidenlerden değil gerçekten yaraların sarılması için çalışanlardan olacağız" dedi. Akçıl'a ziyaretleri sırasında Aleyna Kalaycıoğlu da eşlik etti.

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