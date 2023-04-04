Sinan Akçıl depremzedeleri yalnız bırakmadı: Yaraların sarılması için…

Akçıl yanında getirdiği oyuncakları da etrafını saran çocuklara verdi. İftar saati geldiğinde çadır kentteki bir ailenin çadırına konuk olan Akçıl, iftarını aile ile beraber açtı. Sanatçı "Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile konuştuk ve bu şekilde vatandaşlarımıza moral vermek istedik.