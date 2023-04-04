04 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Asuman Dabak'ı sarsan ölüm! Acı haberi böyle duyurdu

Asuman Dabak'ı sarsan ölüm! Acı haberi böyle duyurdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.04.2023
ABONE OL
Asuman Dabak’ı sarsan ölüm! Acı haberi böyle duyurdu

Asuman Dabak, acı haberle sarsıldı. Usta oyuncunun abisi Süleyman Dabak hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA