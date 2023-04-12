Ünlü cast direktörü Mine Güler hayatının şokunu yaşadı! Uyurken 100 bin liralık eşyası gitti

100 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

Emniyet güçleri evde yaptığı inceleme sonunda genç kadının ifadesine başvurdu. Karakolda ifade veren Mine Güler, hırsızın uğrattığı zararın toplamda 100 bin lira olduğunu söyledi.

Kolluk güçlerinin ikamette yaptığı incelemede herhangi bir delile ulaşamazken çevrede bulunan güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Hırsızlık olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.