Ünlü cast direktörü Mine Güler hayatının şokunu yaşadı! Uyurken 100 bin liralık eşyası gitti
Düğün Dernek, Ölümlü Dünya, Kara Bela, Camdaki Kız gibi ünlü dizi ve filmlerin cast direktörlüğünü üstlenen Mine Güler evinde dinlendiği sırada hırsızlık şoku yaşadı. Kapının kapanmasıyla soyulduğunu fark eden genç kadının 100 bin lira değerindeki eşyası çalındı. Güler'in şikayeti sonrası hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düğün Dernek, Ölümlü Dünya, Kara Bela, Camdaki Kız gibi ünlü dizi ve filmlerin Cast Direktörlüğünü üstlenen Mine Güler'in ikametinde dinlendiği sırada evine hırsız girdi. Olay 11 Şubat tarihinde Beşiktaş ilçesinde meydana geldi. Genç kadın sabaha karşı 5 sularında evinin salonunda oturduğu sırada sesler duymaya başladı.
HIRSIZ EVİ SOYUP KAPIDAN ÇIKTI
Dış kapının kapatıldığını fark eden Mine Güler etrafını kontrol ettiğinde evdeki dağınıklığı fark etti.
Eve hırsız girdiğini fark eden genç kadın evini kontrol ettiğinde, başucunda bulunan çantasından 2 adet telefon, masada bulunan bilgisayar ve sabit diskleri, aynı zamanda yeğenine ait tablet ve bir miktar dövizinin çalındığını tespit etti.
100 BİN LİRALIK HIRSIZLIK
Emniyet güçleri evde yaptığı inceleme sonunda genç kadının ifadesine başvurdu. Karakolda ifade veren Mine Güler, hırsızın uğrattığı zararın toplamda 100 bin lira olduğunu söyledi.
Kolluk güçlerinin ikamette yaptığı incelemede herhangi bir delile ulaşamazken çevrede bulunan güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Hırsızlık olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.
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