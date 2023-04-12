Serenay Sarıkaya'ya eleştiri yağdı! "Bile bile yapmak nasıl bir duyarsızlık"
Demet Özdemir’den sonra Serenay Sarıkaya’ya da marka tepkisi geldi... Güzel oyuncu, adı çocuk istismarıyla anılan ve tüm dünyada boykot edilen markanın reklamını yapınca eleştirilerin odağı oldu.
Geçtiğimiz yılın sonunda patlak veren 'marka' skandalı, Türkiye'de ise ne yazık ki sosyal medya fenomenleri ve ünlüler tarafından umursanmadı. Fenomenler ile ünlüler, markadan alacakları bedava ürünler uğruna skandala sessiz kaldı.
Ezgi Fındık ve Demet Özdemir'in ardından şimdi de Serenay Sarıkaya'ya eleştirilerin odağındaki isim oldu. Sarıkaya, önceki gün katıldığı bir TV programı öncesinde kulisten verdiği pozlarını paylaştı.
Balenciaga'ya ait elbisesiyle gülücükler saçan güzel oyuncuya, sosyal medya üzerinden tepki yağdı.
DUYARSIZLIKLA SUÇLANDI
Takipçileri Serenay Sarıkaya'ya "Senin ve ekibinin markanın karıştığı skandalı bilmeme imkanı yok. Bile bile Balenciaga reklamı yapmak nasıl bir duyarsızlık!" mesajları yağdı.
Bu arada Balenciaga, geçtiğimiz aylarda reklamlarında çocuklarla ilgili çok çirkin mesajlar verince büyük tepki çekmişti.
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