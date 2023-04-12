Serenay Sarıkaya'ya eleştiri yağdı! "Bile bile yapmak nasıl bir duyarsızlık"

DUYARSIZLIKLA SUÇLANDI

Takipçileri Serenay Sarıkaya'ya "Senin ve ekibinin markanın karıştığı skandalı bilmeme imkanı yok. Bile bile Balenciaga reklamı yapmak nasıl bir duyarsızlık!" mesajları yağdı.

Bu arada Balenciaga, geçtiğimiz aylarda reklamlarında çocuklarla ilgili çok çirkin mesajlar verince büyük tepki çekmişti.