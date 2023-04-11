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Yeşilçam’ın acı kaybı! Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayata veda etti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.04.2023
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Yeşilçam’ın acı kaybı! Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayata veda etti

Yeşilçam’ın efsane filmi Hababam Sınıfı ile hafızalara kazınan Necati Demirel’den acı haber geldi. Şaban ve Güdük Necmi ile o sahnesiyle hafızalara kazınan Demirel, kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Türk Sineması'nın unutulmaz filmlerinden olan 'Hababam Sınıfı'nda rol alan Necati Demirel, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata veda etti.

Demirel, bugün İzmir Seferihisar Ulu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kavakdere Mezarlığı'na defnedilecek.

Oyuncu, filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban karakterinin tereyağını, Halit Akçatepe'nin hayat verdiği Güdük Necmi ile çaldığı sahne ile hafızalarda yer edinmişti.

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