Eda Ece’den sevgilisi Buğrahan Tuncer’e milyonluk düğün hediyesi

Bu arada yeni sezonda bölüm başı aldığı ücreti 350 bin TL'ye çıkardığı söylenen başarılı oyuncu, yaptığı reklam anlaşmaları ve sosyal medya iş birlikleri sayesinde de son dönemin en çok kazanan isimlerinin başında geliyor. Güzel oyuncu, reklam anlaşmalarından 5 ile 10 milyon TL arasında ücret alıyor.